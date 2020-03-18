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新黨共諜案鑑識報告漏洞百出？王炳忠竊笑！證據能力恐遭挑戰

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▲▼新黨青年軍王炳忠、林明正。（圖／記者孫于珊攝）

▲台北地院18日針對「共諜案」傳喚新黨王炳忠（左）、林明正（右）等人出庭。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

新黨青年軍成員王炳忠、林明正、大陸學生周泓旭、台北市議員侯漢廷，及王炳忠父親王進步5人，因捲入「共諜案」，18日再次出庭，台北地院同時傳喚一名法務部調查局的資安鑑識人員李坤駿出庭作證，讓「律師團」詰問，以了解鑑定過程，釐清證據來源等的準確性。

由於鑑識報告中，看不到鑑識人員的資格證明，也沒有主管批准，甚至詳細鑑識流程、實驗日期等，都沒有記載，令王炳忠的律師不禁驚訝到往椅背後仰說：「你的報告很奇怪！全都沒有記錄在報告裡！」

律師們問的問題都非常犀利，「你要如何單保證據不會被竄改、刪減等…？」王炳忠聽得也忍不處竊笑；而鑑識人員面對「律師團」的全面夾攻，似乎備感壓力，顯得有些緊張，且坐立不安，有時支支吾吾，有時沉默不語，不知該如何回答。

鑑識人員表示，他一年經手約40案，並非每一案價值都很高，雖鑑識時並不知情案子在什麼階段，不過為了化繁為簡，送交給平行單位、外站同仁等的報告，內容不會像附給院檢的「鑑定報告」詳細，但詳細鑑定經過、證物啟封、照相紀錄等內容，都有遵照流程，且資料都有存在局裡，只是沒附在報告中，加上每年都有審查機制，確保資料不會被竄改，而鑑識軟體都有做過校準，鑑識完後，也會將證物原封送回證物室。

鑑識人員還說，承辦人員交給他一份關鍵字清單，讓他去搜尋扣案電腦及手機等鑑識標的物內的資料，而關鍵字包含「星火燎原」等，另外，報告中會有「服務滿意度調查」，是因實驗室需被檢驗，需要打分數，並強調報告都有經科長、主管、處長等人簽呈。

王炳忠、王進步、侯漢廷、林明正等4人，被檢察官查出涉嫌收取大陸國台辦提供的資金，在台組成「星火秘密小組」，與大陸學生周泓旭在台發展共諜組織，2018年5人被依違反《國安法》起訴，由於檢方指控有4段關鍵「共諜會議」影片，但「律師團」在硬碟中都找不到也沒看到，認為檢方的「證據來源」有問題，質疑檢方可能在檔案上動手腳「栽贓」，因此法院傳喚鑑識人員出面作證說明。

►快痛下狠手！

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