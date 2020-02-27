怒轟張雅琴、安幼琪！　王炳忠：外省二代忘了自己從哪來

▲王炳忠。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

人民日報海外版26日以「一場疫情撕下台當局畫皮！」為題，點名叫台商吃蝙蝠的資深主播張雅琴、安幼琪等人，內文批評因人的出身、種族、身份而擁有凌辱別人的權利或只能被別人凌辱。此外，新黨發言人王炳忠27日更在臉書批評兩位主播張雅琴、安幼琪外省二代，忘了自己從哪裡來。

王炳忠表示，前幾天出於善意，提醒霸凌血友病童母子的王定宇，為自己和祖先留點口德，「今天再看張雅琴、安幼琪兩個北一女畢業的外省二代，抓著媒體公器猖狂辱華、鬥人的嘴臉，就是標準欺善怕惡，忘了自己從哪裡來！」

王炳忠提到，張雅琴絲毫不體會湖北台商經歷的身心煎熬，就以「要不要回去吃蝙蝠」對一介素人惡言攻擊，安幼琪更附和所謂「中國人吃我們的健保」，帶動肉搜血友病童母親的歪風，還嗆稱「為什麼要回台灣來」。

王炳忠質疑，血友病童母子和安幼琪領一樣身分證、納同樣健保，為什麼不能回台灣來？「回台灣還要通過妳的檢查、審核、恩賜嗎？妳憑什麼這樣羞辱人？就因為這位血友病童的媽媽是大陸配偶嗎？」

王炳忠痛批，「安女士，據了解妳出身自外省二代，妳的父母就是現在你們所謂從『中國』來的『中國人』，如果令尊、令堂都是外省人，那就是完全從大陸來，比另一半本就在台灣的「陸配」還更不「台灣」！」

王炳忠還說，欺負大陸配偶，別忘了父母就從大陸來，如果不是台灣光復、兩岸同屬中國土地，「令尊、令堂憑什麼來台灣？還能有妳今天在台灣羞辱『中國人』的份？」

根據《中國時報》報導，對於人民日報公開點名痛批，年代電視台態度低調，僅表示不回應，張雅琴則回應：「我在播報的時候有回答，我就是說事實的狀況，因為他覺得台灣收容中心的菜不好吃，所以他可以回去吃蝙蝠因為蝙蝠有加椰汁也很好吃」