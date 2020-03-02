大選前臉書譙邱毅「王八蛋」遭送辦　法官判無罪：言論自由

▲王姓男子日前於臉書大罵邱毅「王八蛋」，遭警依違反社會秩序維護法送辦。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐愷昕／台南報導

王姓男子今年大選前夕在臉書寫下，「在開戰之前先斃了這些王八蛋（邱毅等新黨不分區提名人）」等攻擊邱毅的言論。屏東警認為此文字訊息內容未經查證就發出，明顯有散布謠言之虞，故將王男移送法辦。法院審理時認為這些話客觀上仍屬於言論自由的範圍，判王男無罪。

王姓男子1月1日下午4點多在私人臉書發文，「在開戰之前先斃了這些王八蛋（邱毅等新黨不分區提名人）」等未經查證且涉及攻擊邱毅的訊息。屏東警認為此言論明顯有散布謠言、影響公共安寧的疑慮，認為王男已違反社會秩序維護法，經蒐證後迅速將他移送法辦。

台南地院新市簡易庭審理時認為，這些貼文內容確實是在質疑邱毅等新黨不分區提名人是否諂媚中共，但還不至於讓聽聞者恐慌，客觀上也無法認定這些文字足以影響公共安寧，對此難認王男有故意捏造謠言並散佈的意思，法官也表示，這些文字都屬社會可接受言論自由的範圍，故審結判王男無罪。

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