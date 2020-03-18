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金馬導演遭影射賄賂　呱吉爆氣嗆王浩宇：看到爆料見獵心喜「就是爛」

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▲▼呱吉、王浩宇。（合成圖／ETtoday資料照、王浩宇臉書）

▲呱吉、王浩宇。（合成圖／ETtoday資料照、王浩宇臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

桃園市議員王浩宇16日於臉書爆料，前台北市文化基金會副執行長張益贍因補助某部電影，該導演還贈送張益贍一台「蜥蜴標誌」二手車，有貪污之嫌。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑17日晚間在臉書質疑王浩宇，並批評對方「無的放矢，就是爛。」

前民眾黨中央委員張益贍才被爆與前黨團助理蔡宜芳發展不倫戀關係，而王浩宇爆料提到，台北市文化基金會因為透過台北市電影委員會，補助某部電影，電影拍攝完成後，該導演竟贈送時任台北市文化基金會副執行長張益贍一台「蜥蜴標誌」二手車，讓王浩宇認為此舉有貪汙嫌疑，「將整理資料提告」。

對此，邱威傑認為，文化基金會副執行長張益贍做錯事情也是死好，「但是台北市文化基金會有補助過大佛普拉斯嗎？沒有」，大佛普拉斯只有拿過台中市的補助300萬。台北市文化基金會只有協助宣傳電影而已。更不要提大佛普拉斯還得到金馬獎，後來也因此獲得文化部補助一千五百萬台幣。

邱威傑指出，大佛普拉斯的確曾經從台北市政府拿到過錢，但那不是補助，那是台北電影節「百萬首獎」的獎金。他質疑，所以這是暗示台北電影節評審也都收受賄絡嗎？大佛普拉斯同一時間還拿到觀眾票選獎，所以是導演送了台北市民每人一台二手車嗎？

邱威傑強調，「揭弊打假，很好。但是無的放矢，就是爛。」政治人物每天都會收到各種爆料，核實資訊，不讓惡意素材傷害到好人是每天都要自我警惕的基本原則。

邱威傑向王浩宇喊話，「你有想過這個沒有根據的爆料傷害到不是只有你討厭的政治人物，還有台灣優秀的電影創作者嗎？」

隨後邱威傑也在自己私人臉書表示，面對爆料都抱持相當謹慎的態度，絕對不跟隨別人的政治操作起舞，「但是有種爛人就是，看到爆料就見獵心喜。」

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