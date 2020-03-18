已婚型男議員爆祕巢幽會「北市人妻美女官」　10天6度全直擊

圖、文／鏡週刊

前台北市社會局長陳雪慧1月底突然請辭，引發軒然大波。本刊接獲爆料，指陳是被資深議員王浩逼退，因王為了替紅粉知己、家暴防治中心主任陳淑娟爭取社會局副局長職位，向陳雪慧請託遭拒，才利用審預算等機會羞辱陳，逼她下台。 本刊深入調查發現，王浩多次接陳淑娟到某大廈幽會。

▲3/12 11 : 41 台北市議員王浩（圖）抵達大安區華廈後，拉開窗簾張望，等待紅粉知己陳淑娟（小圖）到來。（圖／鏡週刊提供）

本刊調查並多次直擊，發現王浩利用午休及下班時間，接陳女到大安區某華廈幽會，每週數次、每次數小時。為避人耳目，已婚的2人從來不同框，進出華廈不但上演「向左走、向右走」戲碼，王還會把車開到後方巷弄讓陳上車，再送她回家，2人警戒心極高，曖昧指數更是破表。

▲3/12 13 : 20 結束幽會後，王浩提著2袋垃圾離開，他左手無名指上還戴著婚戒。

▲3/12 13 : 30 王浩離開後，台北市家暴防治中心主任陳淑娟（圖）隨後也步出華廈。

本月13日晚間8點，台北市正下著雨，一對戴著口罩的男女，一前一後從大安區一棟華廈走出來，看似毫無交集的二個人，最後卻不約而同出現在後方巷弄，男子開著一輛黑色休旅車停在路邊，幾分鐘後，女子坐上副駕駛座，休旅車隨即疾駛而去。





▲02/20 17 : 33 本刊多次直擊，王浩駕駛黑色休旅車（圖）從議會離開，準備接陳淑娟幽會。

本刊調查，這對神祕的男女，正是台北市資深議員王浩，及市府社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」主任陳淑娟，二人從13日（週五，上班日）下午2點左右，就來到這個屬於他們的祕密基地，當天王先在附近放陳下車進入華廈，自己則將車停到不遠處的停車場才進屋。

▲台北市資深議員王浩出身媒體，曾當過主播。

▲與王浩頻頻幽會的台北市家暴防治中心主任陳淑娟（圖）曾是王的部屬。（翻攝自台北市政府官網）

事實上，從今年2月中旬起，本刊即多次直擊王浩與陳淑娟在該處華廈幽會，每週至少2次上演溫馨接送情或共進午晚餐的戲碼，另外，2月20、26、27日，甚至二二八連假期間，本刊也都直擊王浩和陳淑娟幽會，模式十分固定。

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