2台女在澳洲互罵…回台提告求償10萬　她反控對方假帳號沒證據判賠1萬

▲張女控訴李女在澳洲臉書社團上罵她，但李女稱2人互罵拒絕賠償，北院判李女應刪文、公開道歉3個月，並賠償1萬元。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者羅志華／台北報導

張姓女子控訴，她於2015年在澳洲留學時，遭不認識的李姓女子在臉書社團上攻擊，不但影射她為縱火犯，更持續發文罵她「真的很不要臉」、「去做一些下三濫的動作」，向李女求償10萬元，並要求刪文、刊登道歉啟事180天，北院日前判李女應刪除社團罵人貼文、在臉書上公開道歉3個月，並賠償張女1萬元。

李女於庭上辯稱，張女在她澳洲朋友汽車被燒時，以假帳號在臉書發文「妳的車有保火險嗎？燒掉感覺是不是很爽？這故事告訴我們做人不要太雞掰。再雞掰連妳家都燒！」，她氣不過才會在臉書上回嗆，且李女也公布她的私人電話、未成年女兒照片；李女主張，她與張女互罵願刪除貼文，但拒絕賠償。

法院審理時，參考張女發文「哇～大發現！竟是之前在周邊鬧的沸沸騰騰的攝影師～還是Perth姊妹團的版主耶！」等內容，認為李女在臉書上控訴被張女騷擾，只是在回應張女的發文，並無侵害張女名譽，

但法官認為，李女在臉書上其他的貼文，不但影射張女為縱火犯，又持續以「真的很不要臉耶」、「去做一些下三濫的動作」等語辱罵張女，確實侵害張女名譽，且也沒證據證明發文「妳車有保火險嗎？」等內容的帳號，是李女所持有的，判李女應刪除罵人貼文、並在個人臉書及社團上公開道歉3個月，並賠償張女1萬元。

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