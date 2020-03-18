留學黑幕／全球最大生源地！陸年增60國際學校　年商機3450億元

▲中國大陸現有國際學校超過1100所。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

中國大陸是全球最大的留學生輸出地，據官方統計，2018年赴海外留學的人數為66.21萬人。這股留學熱帶動大陸境內國際學校數量成長，光是2019年就增加60所，總數來到1168所，市場規模超過人民幣800億元，約新台幣3450億元。

《ETtoday新聞雲》去年曾直擊北京國際教育界的年度盛事「2019菁北京國際學校博覽會」，這場活動吸引近百所學校和2000多個家庭參加，為了獲得家長與小孩青睞，參展校方無不使出渾身解術。因為隨著大陸的經濟發展，家長對於國際學校的定位也轉變，出現低齡入學的趨勢。

大陸一些公立學校以往都有「國際班」，為計畫畢業後出國留學的本地學生提供國際課程。只不過，2014年，北京教育局首先停止批准公立中學開設新的國際項目，也就是不再開放公立學校設立「國際班」。

此項規定一出，上海、廣州、深圳等其他城市也跟著效法，這也促使私立的、民營的國際學校如雨後春筍般出現。儘管學校多，教學側重之處卻各有不同，學費落差也大，初步估算一年學費約20萬元左右，好一點的可以到40萬元。

▲大陸家長帶著小孩聆聽業者介紹。（圖／記者曾俊豪攝）

一對在北京工作的夫妻，兩人大約30歲上下，一般上班族。父親在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，家裡的小孩還在讀大班，由於夫妻倆都覺得雙語教育很重要，女兒的上學問題，他們提前兩年投入準備工作，也到很多國際學校看過。

對於國際學校數量，留學教育機構頂思去年發佈「2019中國國際學校圖譜」，數據顯示，2019年共新增國際學校60所，總量達1168所，國際學校市場規模超過800億元。

北京新東方國際雙語學校市場招生部人員提到，10多年前，大陸家長會在小孩讀初中或者高中才去國際學校，主要是為了出國留學而去補習加強，但現在認知到「觀點培養」的重要性。

她舉例，即使英文能力強，但到海外時仍會遇到討論具體事件或新聞議題時，難以發表自己觀點的情況；因此像校方提供的歷史課，有中國史和世界史，便會訓練學生以客觀的角度分析問題，「此種思維方式的轉變，讓家長在選擇學校上更理性」。

據大陸教育部統計，受到留學政策放寬，大陸留學人群數量不斷擴大，2018年有66.21萬人赴海外留學，比去年成長8.83%。其中，自費留學人數佔總留學人數的90%，有59.63萬人；官方公費留學3.02萬人，公司外派留學3.56萬人。

▲中國大陸是全球最大的留學生輸出地。（圖／記者曾俊豪攝）