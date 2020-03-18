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T點這樣用Part1／女孩們最愛的品牌1028來了！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲App合作_1028

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App用戶們敲碗許久的新商品兌換來了！這一次，T點好禮商城不再只有咖啡、茶葉蛋、衛生紙，即日起每周將推出不同兌換好禮，用更多優質的品牌商品，滿足所有會員們的需求，首波搶先推出小資女們最愛的《1028時尚彩妝》，限量150組購物金，讓你看新聞也能妝水水！趕快加入《新聞雲App》集T點，跟1028一起美麗起來！

看新聞、集T點、輕鬆變美的機會千萬不要錯過！由新媒體No.1的《ETtoday新聞雲》App與彩妝品牌No.1的《1028時尚彩妝》聯手為所有會員們爭取最大的好康！以睫毛膏、眼線液稱霸台灣彩妝市場的1028，於3月推出多款彩妝新品，從底妝、蜜粉餅到唇釉，提供女孩們春天妝容的新選擇。即日(3/18)起，使用500T點就能兌換《1028時尚彩妝》官網80元購物金，趕快兌換起水水限定購物金，手刀購入新品去！

▲1028_3月新品_App合作

請繼續往下閱讀...

▲使用T點兌換1028官網購物金，即可購入3月新品「1028 唇迷心竅好色唇釉」。（圖／品牌提供）

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【1028購物金兌換教學】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號後，進入《1028時尚彩妝購物網》會員專區

◎Step2：至「會員專區」＞「我的優惠券」＞「輸入專屬折價券」即可領取

◎Step3：確認購物車商品時，請於折價券欄位選擇使用的折價券，訂單成立後無法修改，請務必確認選擇使用折價券後再下單。

※使用須知：

1. 每筆訂單限使用一張。

2. 折價券不可折抵運費。

3. 退貨/取消訂單無法恢復折價券，訂購前務必確認後再下單。

4. 折價金額依比例平均分配至購物車內商品（不適用折價券品項除外）。

▲App使用

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

▲App會員成就系統示意圖

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

▲App會員成就系統示意圖▲App會員成就系統示意圖

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

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