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重要公告／新聞雲App T點效期延長至8/31！快來手刀換好禮

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▲App點數延長示意圖

活動小組／綜合報導

會員的回饋意見我們都聽見了！新聞雲App T點數原訂於2020年2月29日到期，即日起效期全面延長，至8月31日前都可以使用，同時好禮商城也將陸續推出更多升級商品，大家記得每日登入新聞雲App，T點集起來換好禮！

新聞雲App不只讓您即時掌握最新最快新聞、娛樂影音免費看到飽，還有會員專屬「T點數」能在好禮商城兌換多項實用商品，或是在全民搶寶專區下注抽大獎。

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【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

▲App會員成就系統示意圖

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

▲App會員成就系統示意圖▲App會員成就系統示意圖

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

▲新聞雲App改版示意圖

【全民搶寶懶人包】

◎進入「活動」欄位，上排圖示中，點選右下欄位「全民搶寶」
◎選擇欲投注之項目，使用點數投注，下注不限項目，每人每項不限一注。
◎投注完成，搶寶項目右上角將出現「已下注」

全民搶寶活動規則說明：
1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。
2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。
3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。
4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。
5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期 至該商品開獎日。
6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。

▲App全民搶寶示意圖。

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