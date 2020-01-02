全國電喜迎春　大家電滿額送春節購物金

▲為滿足消費者年終家電換購需求，全國電子於線上線下同步推出優惠活動。（圖／全國電子提供）

記者邱倢芯／台北報導

為滿足消費者年終家電換購需求，全國電子今（2）日起於線上線下同步推出「電視/冰箱/洗衣機滿5千送600元春節購物金(限指定機種)」回饋方案，指定機種加碼送獨家禮，單筆購物滿萬元以上上網登錄再抽亞洲萬里通里程數。

全國電指出，歲末年終之際，正是消費者換購大家電的熱門季節，特別是大電視、大容量冰箱與洗衣機需求最高，全國電子特別於1月2日起到24日在線上購物平台及線下320家門市共同推出「電視/冰箱/洗衣機滿5千送600元春節購物金(限指定機種)」，消費者可以在1月10日到2月6日之間(破盤期間不適用)持春節購物金到全台門市消費抵用，等同現金、可全額折抵。

同時，購買指定機種電視、冰箱、洗衣機加碼再送獨家贈品；年終熱賣的掃除及調理家電等也有許多優惠，吸塵器/掃地機器人指定機種滿萬送1千元現金折價券(限指定機種)、指定電鍋及電子鍋65折起，指定調理家電加碼再送禮，全館指定電腦現折2,020元陪你迎新。全館購物不限金額還能享有5期分期0利率。

除了推出大家電優惠外，全國電也在今日釋出春節影片，今年從台灣相當普遍的核心家庭出發，以「家人的笑容就是最好的禮物」重新溫暖詮釋「最期待的那一天」。劇中的弟弟相當期待春節與全家人出國滑雪，但因為出發前幾日摔斷了腿而無法成行，在姐姐跟爸媽的邀請下，全家人一起換上滑雪裝備在大電視前面看著逼真細膩的雪景「滑雪」，運用大家電大視野來彌補弟弟不能滑雪的缺憾，全家人真摯燦爛的笑容，就是最好的禮物。

而與影片相呼應出國夢想，全國電子特別和亞洲萬里通首次合作，2月6日前到全台全國電子門市或線上購物平台消費單筆滿1萬元以上，並上網登錄就可抽亞洲萬里通里數及電視、冰箱及洗衣機等大獎。有年終換購家電需求的消費者要把握這一波，一次將家電換新。