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案75南部大學生「聚餐友人發燒37.8度」！　收治負壓隔離病房觀察中

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▲▼南部某國立大學發現新冠肺炎疑似病例。（圖／翻攝PTT）

▲南部某國立大學一名學生確診，自主健康管理期間曾與另外2名同學吃飯，其中1人出現發燒。（圖／翻攝PTT）

記者林悅、戴若涵／台南報導

新冠肺炎疫情嚴峻！中央疫情指揮中心17日下午召開記者會宣布，增加10例境外移入確診案例，其中一名確診患者為南部某國立大學學生，他曾赴德國拜訪教授，返台後在家自主健康管理，雖未到校上課，但曾與2名同學外出聚餐，其中一名友人17日下午出現發燒症狀，溫度達37.8度，目前收治負壓隔離病房觀察中。

校方說明指出，該確診大四生前往德國拜訪德國大學教授爭取就謮研究所，3月8日返國，10日到台南租處即自主健康管理，因鼻子聞不到味道，即前往診所就診3次未改善，16日前往成醫就診被篩檢出罹患新冠肺炎，該生返台一直都有戴口罩，且均未入校，惟2名與他同吃飯同學被隔離篩檢中。

請繼續往下閱讀...

校方指出，該名大四男學生因想到德國唸研究所，2月23日出國前往德國拜訪德國教授，爭取進入研究所機會，3月8日返國，10日返回台南租處，該生租住在校外1人1室的房間，該生回台南後有打電話向校方系辦詢問他自德國返國是不是要自主健康管理，因當時德國疫情僅一級，系辦請他自主健康管理14天，該生並未到校。

校方說，3月11日該生覺得他的鼻子聞不到味道，所以就到社區診所就醫，但先後前往診所3次均未見效，所以在3月16日即前往成大醫院掛號，但該生因有旅遊史，即被檢疫人員請到外面的「發燒篩檢站」檢查，並拍X光發現該生有肺炎現象，馬上收治在負壓隔離病房，並進行新冠肺炎篩檢，16日晚上確診為新冠肺炎第75例患者。

校方接獲通知馬上進行疫情調查，確認該生3月10日至16日確診均未到校，但發現該生在3月11日晚上曾與2位男同班同學一起吃飯，校方馬上找到這2位同學進行調查及居家隔離，其中1名友人17日下午出現發燒症狀，溫度達37.8度，目前收治負壓隔離病房觀察中。

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案75南部大學生「聚餐友人發燒37.8度」　收治負壓隔離病房
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