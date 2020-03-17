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啟動儲備菁英計畫！南山人壽曝光「3大亮點」搶優秀人才　年薪上看百萬元

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▲南山人壽啟動儲備菁英計畫。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽啟動儲備菁英計畫。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了蓄積企業成長動能、招募更多優秀人才，南山人壽宣布啟動第2屆「儲備菁英計畫」。南山人壽表示，今年徵才有3大亮點，並將擴大投注資源、提供完整的育才計畫，依照專業領域特性，協助打造輪調發展計畫，搶佔職場先機。

南山人壽表示，第2屆儲備菁英計畫徵才，將以「Light up your career」為主軸，徵才有3大亮點。首先，徵才組別多元，涵蓋投資、財務、業務通路、金融暨法人機構通路、客戶服務等保險業各核心領域；再者，南山人壽高階主管親自指導儲備菁英；第三，為因應金融科技浪潮，也擴大徵求多元人才。

「保險業保險專業核心領域有其獨特專業性，講求專業深耕後擴展廣度，由深而博。」南山人壽指出，儲備菁英培訓將著重核心領域的專業培育，先培養成為所屬領域內的專才，同時蓄積個人未來的跨界發展力，承接在南山人壽的長期發展，孕育金融保險的未來接班人。

南山人壽說明，儲備菁英計畫將以系統化輪調、專案任務指派等完整的培訓指導體系進行培育。培訓初期將進行集中訓練，協助其瞭解企業文化並學習專業知識，建立完整的職能基礎；接著依個人適性及專業領域規劃培訓輪調，輪調期間也將安排高階主管親自指導，讓儲備菁英快速提升策略思考視野。

針對此次計畫，南山人壽透露，將擴大投注資源，除了完整培訓外，也提供具競爭力的薪資報酬，首年年薪上看百萬元。

 
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