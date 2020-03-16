民眾防疫寧可自行駕車！產險業者推出「即時付款理賠」服務　車禍小額1萬元內速匯款

▲車禍是高度意外風險。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

肺炎疫情期間，多數民眾選擇自行開車或騎機車，捨棄搭乘大眾運輸通勤，然而，在全球車流量統計資料中，台灣車禍事件頻傳上榜，理賠流程更造成民眾不便。產險業者推出「車禍小額即時付款理賠」服務，協助民眾快速解決車禍爭議問題。

旺旺友聯產險表示，自2019年7月推出「車禍現場小額賠款即時付款理賠」獲得多數民眾討論，除了省去後續調解時間外，也讓保戶不錯過車禍當下的黃金和解良機，而且服務快速，方便簡單。

車禍事故現場透過理賠人員處理場勘後，若由保戶造成第三人財損或體傷損失狀況，經評估以及雙方同意，和解金額在1萬元以下時，填寫完相關的理賠文件及和解書，請理賠人員回傳進行後續的內部流程作業，即可立即以網路銀行匯款至對方帳戶，快速解決車禍問題。

旺旺友聯表示，以往許多車禍理賠事故可能只是車輛輕微受損，或是人身輕微擦挫傷的案件，包括撞到排氣管、保險桿等小零件，或輕微擦撞，但往往因來回寄送文件、車廠估價、雙方調解等相關手續耗費大量時間，一般快則需3至5天，慢則會拖到月餘，造成本來能快速解決的案件延宕。

「把握和解良機，省去時間心力！」旺旺友聯此次推出的服務，只要按照相關流程及必備文件，加上手機拍照，將事故現場相關證件回傳公司，由理賠人員再把後續作業完成，也能免除當事人處理後續繁瑣的理賠事宜。

旺旺友聯提醒，不少年輕車主對保險意識薄弱，僅有投保強制險，一旦不小心發生意外事故，可能造成過重的經濟負擔，因此一定要視經濟能力適度投保第三人責任險；如擔心碰上超跑高價車可能產生的巨額維修費用，投保超額責任險能在事故發生時降低陷入經濟困頓的可能。