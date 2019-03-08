從榜外不存在到全球第130名　林志潔：交大科法院全拜國際路線所賜

▲左起為交大科法院教授陳鋕雄、特聘教授林志潔老師、院長劉尚志與教授金孟華。（圖／交大科法院提供）

記者李蕙璇／台北報導

金融消費評議中心董事、也是國立交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天表示，交大科法院在英國QS世界大學法學院的排名中，從創設至今短短3年期間，一個從榜外根本不存在的法學院，躍升到全球第130名，相當驚人，而其與華大威斯康辛、名古屋、大阪、新加坡管理大學的法學院同級，而在國內僅次於台大法學院。

林志潔說，這是全院師生一起努力多年的成果，也是台灣法學國際化的成果。交大科法白手起家，在劉尚志老師引領大家篳路藍縷的開創下，辛苦走到今天。而且交大科法無大學部，與台大性質不同，因此就純粹研究所而論，交大科法無疑是學術與實務兼具的國際性學術研究機構。

尤其是交大科法學院今年2月就任的院長張文貞，和現任所長陳鋕雄，一位是國際知名憲法學者，一位是生醫科技法學者，院內還有來自美國、日本的執業律師任教，都將持續深耕交大科法的國際路線。

▼交大科技法學院2017年主辦亞洲最大法律學術社群年會「亞洲法與社會年會」。（圖／交大科法院）

林志潔還指出，據她了解這個排名主要是同儕評比學術聲譽，和全院師生豐沛的中英文創作，以及2017年12月底交大科法院主辦亞洲最大法律學術社群年會「亞洲法與社會年會」，多達400位海內外法律學者參與有直接的關係。而2019年初發表的排名，依據的是2018年初開始的各項調查統計。

林志潔強調，交大科法院在2015年2月建立，從默默無聞的2016年起連續三年進步幅度驚人，是QS排名中最年輕的法學院，也是進步最幅度最大的法學院。

《QS世界大學排名》（英文：QS World University Rankings）

為英國Quacquarelli Symonds發表的年度大學排行榜。排名準則多是參考學術互評（全球學者意見）、師生比（教學素質）、教職員引文量（研究實力）、僱主評價（僱主對院校畢業生之意見）、國際生比例（學生的多元化程度）國際教職員比例（教師的多元化程度）等。摘自維基百科