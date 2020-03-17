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保戶權益不變！兆豐保險：入住負壓隔離病房「從寬給付」　手機App可上傳交通事故照

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▲兆豐保險，兆豐產險，兆豐產物保險公司。（圖／記者楊絡懸攝）

▲兆豐保險表示，疫情期間服務不間斷。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，兆豐保險表示，自3月9日起分階段啟動異地辦公，對於保戶的權益不變，服務也不間斷；針對健康險保戶因新冠肺炎確診入住「負壓隔離病房」，將從寬比照加護病房給付標準，依契約條款約定核算給付各項住院醫療保險金，陪伴客戶度過艱困時刻。

兆豐保險指出，自疫情發生以來，公司除了要求同仁每日上班前測量體溫，櫃台服務人員配戴口罩外，並請清潔公司針對辦公處所消毒，每日固定時間消毒電梯、辦公場所內部及公共區域，配合政府規定落實防疫應變措施，守護全體同仁及保戶健康。

為減少外出接觸，兆豐保險鼓勵民眾使用網路投保系統，官網已建置線上刷卡繳費、部分險種理賠申請及理賠進度查詢，也備有手機App可供保戶線上上傳勘車照，以及事故現場自助處理，保戶服務不會因疫情而變動。

此外，針對原定2月7日下午4時返台的麗星郵輪「寶瓶星號」，延至2月8日上午停靠基隆港檢疫，統計船上共有37位旅客投保「兆豐保險郵輪旅遊綜合保險」，符合該保險商品的旅程延誤條件，兆豐保險啟動快速理賠機制，並主動聯繫保戶，已於2天內完成所有保戶的理賠。

兆豐保險表示，該商品為業界首家獲核准銷售真正專屬郵輪的保單，考量旅客搭乘遊輪的各種風險，推出郵輪旅遊套裝專案，包含了郵輪旅遊綜合保險、旅遊平安保險及海外突發疾病，給予旅客最全面性的保障。

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