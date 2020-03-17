雲端最前線／出國返台確診！「公布姓名」有法源？

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台灣16日再新增8例境外移入確診，第三級警戒國家多了東歐、中東、中亞、北非等42國。由於近日新增案例均是境外移入，指揮中心公布新規定，如果「明知故犯」前往旅遊回台不得領防疫補償，其中往返第三級國家確診還要「公布姓名」，有人贊成但也有人質疑法源依據在哪？指揮官陳時中坦言未與法務部討論，但已與內部法務單位商討。《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、律師陳君瑋以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲行政院拍板禁高中職以下師生出國。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，防疫指揮中心16日宣布，高中以下的師生，到本學期上課日結束為止將禁止出國。對此，行政院長蘇貞昌17日受訪時強調，相關機制在特別條例都有規定，指揮中心也有明白宣布。也希望大家多配合，不要為了個人自私成為防疫缺口。

對此，全國教師工會總聯合會張旭政認為是「不合理的差別待遇」，強調病毒不會因為你是學生或是一般人，而有所不同，不如全境都實施管制，以達防疫效果。張表示，雖然近日有高中生確診導致停課，但也有金融業者確診，使整間公司隔離，問題難道只會在學生上？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。