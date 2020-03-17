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環狀線形象廣告「New Taipei，New Life」出爐！金馬新人范少勳擔綱演出

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記者羅婉庭／新北報導

新北環狀線已正式通車，累計運量逾兩百萬人次，捷運局17日發佈形象廣告，邀請以電影《下半場》榮獲去年金馬獎最佳新演員獎的范少勳擔綱演出，同時結合新北市在地元素，由剛締造HBL二連霸冠軍的能仁家商籃球隊跨刀拍攝。

▲▼范少勳「新北環狀線捷運代言人」形象廣告發布會，市長侯友宜及廣告拍攝演員能仁家商男籃隊出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲范少勳「新北環狀線捷運代言人」形象廣告發布會，市長侯友宜及廣告拍攝演員能仁家商男籃隊出席。（圖／記者湯興漢攝，下同）

新北市長侯友宜說明，環狀線形象廣告以籃球賽作為主軸，包括籃球、籃球框、籃球場上的三分線，和球員們打氣時圍成的圓圈，都是「環狀」的概念，融合了環狀線的意象在內。

侯友宜表示，過去台北捷運系統皆是放射狀，由台北市中心往外連接各處，所以民眾搭乘捷運到新北市各處，都須要先進到台北市轉乘，而環狀線擇重點串聯北捷橘線、藍線、綠線經新北市部分，相當於以台北市中心外「再創同心圓」，可大幅縮短市民搭乘里程、搭乘時間與搭乘車資，開創新北市、新生活如同形象廣告的「New Taipei, New Life」！

此外，可透過球隊熱血奮戰的過程，強調環狀線是需要很長時間、很多施工團隊的努力才能建設完成。侯友宜說，環狀線形象廣告是由電影《下半場》團隊操刀，包括金馬獎入圍攝影師陳大璞丶監製陳寶旭，除了取景環狀線具有設計感的板橋站及大坪林站外，因為環狀線14座車站全部位於新北市境內，也特別強調新北在地精神，包括邀請新北市籃球隊跨刀演出，擔綱形象廣告主角的金馬新人范少勳本身也是新北市民。

藝人范少勳表示，平時自己也經常會搭捷運出門，身為新北市民的他，很榮幸可以拍攝新北環狀線的形象廣告，而在廣告中再次飾演籃球員的范少勳，即使先前在電影《下半場》中已經展現精湛球技，拍攝前還是重回球場複習以求完美演出，期盼場上奔跑揮灑的汗水，能再次帶給觀眾青春、熱血、感動，並藉由籃球賽的快節奏，象徵新北市捷運路網帶來的便利。

捷運局表示，廣告由《下半場》團隊操刀，以快節奏畫面，融合籃球賽事的力與美，透過籃球傳球路徑呈現環狀線路線的流動感，並飛躍各站體，象徵串起新北市民便捷的生活圈。

▲▼范少勳「新北環狀線捷運代言人」形象廣告發布會，市長侯友宜及廣告拍攝演員能仁家商男籃隊出席。（圖／記者湯興漢攝）

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