高中職以下6月底前禁出國　邱顯智：法源依據不明確

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，中央流行疫情指揮中心16日宣布，全國高中以下師生禁止出國，行政院長蘇貞昌17日上午受訪時表示，相關規定都有法源依據，盼大家多配合，不要為了個人自私成為防疫缺口。不過時代力量黨團總召邱顯智認為，如果要以紓困條例第7條做為法源依據，問題在於規範非常不明確，行政院應該訂出法規命令送交立法院審查。

中央流行疫情指揮中心16日宣布，從加強防疫的角度，3月17日起到本學期上課日為止，高中職以下學校全面停止師生出國計畫。教育部長潘文忠17日在立法院受訪時表示，指揮中心從防疫需求評估，在學期當中少數學生出國有管制的必要，但也提出若有特殊需求，只要經過專案申請仍然可以出國。

邱顯智認為，如果要以紓困條例第7條做為法源依據，問題在於規範非常不明確，在授權的明確性、法律的明確性都有很大的疑慮。他說，如果規範不夠明確，對於受規範的一般人也會無法理解，甚至未來也無法經司法加以確認，會違反憲法上的法治國原則。

邱顯智表示，最起碼應該由行政院訂定一個比較具體的法規命令，並送交立法院審查，把要規制的範圍、目的、行為態樣確定下來，也符合最起碼的法律明確性原則，因此行政院應該至少訂出法規命令送交立法院審查，才能補足法律明確性的原則要求。

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