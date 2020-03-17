林奕華憂疫情影響36萬學生參與升學考試　籲教育部提出隔離試場計畫

▲林奕華要求教育部應提出隔離試場計畫。（圖／林奕華辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，15日出現國內第一起高中生確診病例，針對接下來4、5月，將近36萬名學生要參與升學考試，國民黨立委林奕華17日與全國高級中等學校教育產業工會召開記者會，呼籲教育部立即協調疫情指揮中心、勞動部等單位，部署好相關隔離試場計畫；全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉則建議，大型考試統一發放應試用口罩。

林奕華指出，國內15日出現第一起高中生確診病例，全班停課14天。接下來「全國高職在校生工業類丙級檢定的學科筆試測驗」即將登場，約有3萬名學生將應試。緊接而來還有四技二專統測與國中會考，「整個4、5月，有將近36萬名學生要參與相關升學考試。」面對急劇升溫的新冠肺炎疫情，教育部應該立即協調相關單位，部署好相關隔離試場計畫，以確保所有攸關學生升學權益的考試，並不會因為疫情而受影響。

▲4、5月影響學生權益相關考試及人數推估表。（圖／林奕華辦公室提供）

林奕華表示，雖然全國高職在校生工業類丙級檢定的學科筆試是由勞動部主辦，但相關檢定攸關後續四技二專甄選入學的優待加分計算，教育部不可完全置身事外。她認為，由於勞動部並非教育主責單位，並不了解相關證照檢定考試對學生升學之影響，故面對居家隔離或是當天體溫超標之學生，僅消極的以退費或是擇期補試作為應變措施。但專門為高職生所辦的集中專業考試一年只有一次，退費無法彌補對後續升學推甄的影響，教育部應該積極與相關單位協調，給予學生最好的保障。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉建議，教育部應該針對接下來的大型考試，統一發放應試用口罩。因為由考生自行準備，不但增加監考人員、考生購買口罩壓力，更可能產生舞弊情事，教育部、疫情指揮中心不可不慎。

林奕華則要求教育部，對於參加考試的健康考生與監試人員，絕對要確保不會因為考試而群聚感染，無論是座位安排、額溫槍、口罩、消毒備品等都應備齊。另外，教育部應針對應試當天疑似發燒的考生，評估啟動隔離試場機制，並同步配套在現場支援的醫護人員與相關防護設備，確保考場不會成為防疫缺口。對於居家隔離或居家檢疫的考生，教育部也應該會同疫情指揮中心，研議相關配套、補救方案，以維護考生權益。

其他人也看了這些...

►黃智賢指「大陸抗疫成功」 列三點怒轟：台灣假裝看不到

►影／台灣將宣布禁止入境？ 陳時中鬆口：幾乎了啦！

►追蹤513名「3月從歐洲返台者」 陳時中：未來案例一定會持續增加

更多熱門新聞...

►高中職以下6月底前禁出國 侯友宜：不限於校園全民都該遵守

►行政院嚴懲「明知故犯」 要求各機關三級警告國家不能去

►讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」 陳時中：可彈性放寬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！