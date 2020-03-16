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去死女韓粉罵陳菊判刑！出征又挨告沒在怕　還得「賠25萬+臉書正式道歉」

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▲女韓粉嗆女學生 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲楊姓女韓粉在高雄煎餅店，辱罵女學生「去死」一戰成名，剽悍的作風卻在陳菊提告後，打出「悲情牌」求饒，可惜陳菊不領情，楊女仍遭法院判刑。（圖，資料照／記者洪靖宜攝）

記者羅志華／台北報導

2020大選後韓粉一度失落，直到近日罷韓聯署破50萬，讓他們再度奮起，號召「89萬良心站出來！」，誓言保護韓國瑜市長；楊姓女韓粉於選戰期間，辱罵女學生「去死」一戰成名，又因造謠總統府秘書長陳菊貪汙挨告，北院依妨害名譽判楊女拘役50日，3月16日再判賠陳菊25萬元、臉書正式道歉，雖然還要面對女學生及前澎湖縣長高植澎的官司，但挺韓對她似乎更重要，日前又在臉書怒嗆罷韓者，「這麼好的一個市長要罷免，你們誰有資格？」

楊姓女韓粉自2019年7月，在高雄煎餅店飆罵女學生「去死」後，凶狠的模樣透過報導，在民眾間留下深刻印象，之後又被挖出於4月時，就因不滿前澎湖縣長高植澎質疑李佳芬未捐版稅，「出征」高植澎臉書辱罵「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」等語。

▲高植澎曾遭女韓粉嗆 。（圖／翻攝高植澎臉書）

▲楊姓女韓粉2020選戰期間四處出征，遭陳菊提告判刑後，還要面對前澎湖縣長高植澎及女學生的告訴。（圖／翻攝高植澎臉書）

楊女展現韓粉的狠勁，到了8月更在臉書散布謠言，指陳菊於高雄市長任內貪汙500億，卻在陳菊提告後霸氣盡失，在臉書上頻頻求饒，哀嘆自己「沒有錢、沒有房子、更沒有健康的身體」，更向陳菊溫情喊話，「您大人有大量，請您放過我」、「我一定會修正自己的言行舉止，也會告訴大家陳菊小姐是個有肚量的好人」。

但陳菊並不領情，依然將楊女告上法院，韓粉真性情的她見求饒無用索性不演，不僅否認犯罪，更稱臉書遭有心人士監控，才會讓她私人臉書轉貼的內容被截圖公開；刑事部分，北院認為楊女妨害名譽犯行明確，卻否認犯罪態度不佳，判她拘役50日。

陳菊向楊女民事求償100萬元，並要求登報及臉書道歉，審理中陳菊律師是釋出善意，將求償金額降至15萬，表示和解金將以楊女名義，捐給高雄市政府青年創意發展基金會，並強調重點是「澄清道歉」，但楊女有錢到歐洲旅遊，卻沒錢賠償，和解因此破局。

後來楊女傳女兒出庭，要證明自己轉貼文章沒多久就刪文，更稱自己是高雄在地人「比較清楚」，認為轉貼文章內，提到陳菊弊案的部分「很有可能」，但該文後半寫到「陳菊挪用高雄氣爆善款資助太陽花」，顯然並非事實（太陽花比較早），楊女則辯稱文章沒看完就轉載了。

▲▼煎餅店罵人去死！女韓粉撂人再鬧罷韓「送2袋鴨蛋」…嗆聲議員：給我道歉。（圖／地方中心翻攝）

▲為了挺韓，挨告、判賠都是小事，但「罷韓」絕不能退讓，楊女又於2020年2月間，撂人到罷韓議員服務處鬧事，警方已介入偵辦。（圖／地方中心翻攝）

即使遭判刑又官司纏身，但楊女挺韓決心依舊，更因罷韓再度活躍，於2020年2月間，先是撂人到罷韓議員服務處送鴨蛋，嗆「不罷韓，三天就有口罩」，更在臉書上細數韓國瑜清水溝、鋪路等政績，稱韓國瑜將選舉補助款捐到「庶民口袋」裡，堪比捐款救世的陳樹菊女士，及高雄10元吃到飽自助餐的阿嬤，怒嗆黑韓酸民「你們不覺的慚愧嗎？」、「這麼好的一個市長，還有人說他在唬爛，還要把他罷免，你們誰有資格罷免他？」，力挺韓國瑜才是她心目中的台灣領導人。

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