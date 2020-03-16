剔除罷韓連署書一份25元？　尹立衝監察院控陳雄文指揮找碴

▲罷韓四君子向監委陳情高雄市選委會主委陳雄文，下同。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於高雄副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，罷韓團體16日前往監察院陳情，怒批違反利益衝突迴避，並指控公務員人員查對連署書，只要發出查核書有一份25元，案件計酬，是要讓公務員針對連署書找碴，呼籲監委立即介入調查。

Wecare高雄發起人尹立認為，負責舉辦選舉罷免的機關是選委會，只要求他們行政中立，然而在選委會第98次紀錄，發現他們在公務員人員查對時，有一份2元，剃除一份3元的規定，甚至自由認定有偽造可能，發出查核書有一份25元，案件計酬，這在中華民國史上非常可笑，公務員依法行政，這法源依據在哪？在遊戲規則制定上就已行政偏袒，讓公務員按件計酬，針對連署書找碴，找越多領越多。

罷韓領銜人陳冠榮指出，一直以來罷免團體面對資源不對等戰爭，要對抗韓國瑜及嘍嘍們，包括局處首長以及在議會國民黨議員，其中一個是高雄副市長陳雄文，他身兼選委會主委、反罷免辦公室主任，他的言行證明罷免團體擔心的球員兼裁判問題。

陳冠榮說，他們也曾研議是不是不管陳雄文刁難，讓他自取滅亡，他刁難的動作更引發高雄人怒氣，讓高雄人更有動力出來投票，後來考慮政治要更有理想、更浪漫一點，即便去對抗他，對實際上連署書數量，不確定有正面助益，但是我們決定謹守對高雄市民承諾，每份連署是辛苦簽立，不希望遭到浪費，因此決定在體制內對高雄副市長、反罷免辦公室主任陳雄文檢舉。

尹立指出，陳是政務官，又兼任選為委會主委，有非常高行政裁量權，可決定連署是否有效，陳擔任選委會主委已經嚴重違反行政中立原則、公職人員利益衝突迴避。

尹立說，雖然上週已經向中選會、監察院送出檢舉書，但因有非常大急迫性，今天要再次請求監委馬上南下進行動作，我們連署書送進去已經過了一週，在陳雄文擔任主委，可能用非常不正常手段行使行政裁量權同時，我們請求監委應該立即介入。

台灣基進新聞部副主任張博洋批評，國民黨主席江啟臣聲稱要全面挺韓，黨中央要協助韓國瑜治理高雄，「黨政、市政不分，國民黨把高雄當黨部用，不是高雄人樂意看到」。他也公開呼籲，江啟臣不要成為高雄人民的絆腳石，「高雄人已經用40萬份連署，證明我們不想要這樣的市長，如果國民黨、江主席堅持挺韓到底，當最大的韓粉，那罷免韓國瑜之後下一個下架就是國民黨」。