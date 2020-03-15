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陳其邁專訪／解密鑽石公主號「電子足跡」 白牌計程車感染源追查曝光

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▲▼鑽石公主號郵輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號郵輪。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

2020年2月4日，鑽石公主號停泊在日本橫濱港，船上的新冠肺炎確診人數快速攀升，這個訊息被我防疫中心注意到，經查發現它的前一站就在基隆港，且有放遊客下船。那天，行政院副院長陳其邁為了解決，立刻找了資安相關單位人員進了辦公室，啟動一場「電子足跡」大追查工程。

不同於17年前的SARS，「如今我們有科技、資料鏈結與大數據分析的戰力」，陳其邁接受《ETtoday新聞雲》專訪的前一晚忙到清晨四點才睡，雖然神情稍顯疲憊，但談到防疫這一仗，仍舊可以看出他眼神裡的堅韌。

面對行政院資通安全處的同仁，陳其邁當時在辦公室裡碰到的第一個問題就是要找出曾經下船的遊客，他思考的邏輯跟脈絡宛如偵探動漫角色柯南。

「我需要做一件事，就是這些旅客都是外國人，有3000人，一半搭計程車，一半搭遊覽車，這些人到底跑去哪裡？」陳其邁回憶說。

在政府開始針對下船遊客做醫療狀況的追查時發現，雖然沒有發病個案，但的確有人出現咳嗽症狀；這時候，陳其邁認為必須往源頭去追足跡，所以他立刻請來基隆市長林右昌幫忙調查這些遊客到底去哪裡觀光、哪些人搭遊覽車、哪些人搭計乘車，「基隆市府在一天內，每一個人都找到，每一個人都做健康追蹤，也把停留的地點做成一張地圖」。

但是這樣還不夠，為了怕有漏網之魚，陳其邁在假設這些下船旅客都會開手機漫遊的推論下，指示資安處找來四大電信業者，針對可能的數據與訊號在全部去識別化後，每一位畫一張地圖，沒想到最後一張一張疊起來，竟也有3000多張。

「這時候，3000多人的電子足跡就架構起來了，從圖上可以看到，有些點非常密集，這就叫紅點，幾乎散佈在風景區」，而這也方便政府可以透過細胞簡訊來通知在該區附近國人注意自己的身體狀況，如果真有問題也可以馬上通報。

除了完成鑽石公主號遊客的追蹤任務，陳其邁也透露了當初政府是如何找到第19例白牌計程車的感染源是來自台商，他表示，台灣第19例宣布時，社會上一片譁然，擔心台灣進入「社區感染」，但事實上是「不明顯的境外移入個案」。
當時政府面臨的挑戰是必須很快地找出個案的傳染源，一方面圍堵，一方面也平息社會的過度憂慮。

陳其邁說，在地方衛生局做疫情調查後，發現第19例是白牌計程車司機，從初期疫調上看，他的生活相對沒有那麼複雜，站在流行病學的角度分析，很可能是跟台商有接觸，亦即是境外移入的感染源。

但是，這個推論與假設還需要更多的證據來支持，於是他開始思考台商回國到了機場的時候，如果有打電話給這位白牌計程車，足跡一定會出現在機場，而在調閱機場叫車電話發現，竟然出現了3位台商。

緊接著，政府開始追3位台商的就醫資訊，發現其中一位浙江台商在第19例個案之前，就有發燒、咳嗽症狀且曾經去診所就醫，因此相關單位也火速把這位台商找出來，雖然第一次篩檢結果是陰性，但當再驗後卻發現有抗體，這時候就可以判定當事人應該就是第19例的感染源，「病原消失，抗體產生，有抗體就代表有被感染過」。

對照鑽石公主號與白牌計程車案例當時所引受到的高度關注與民眾恐慌，陳其邁回憶起當時的追查過程，雖然以謙虛的口吻說，如果沒有現在的電信資料、健康資料、移動資料進行完整鏈結，這疾病若在20年前發生，也就不會目前這些工具可以掌握病人，但聽完陳其透露兩起案件的追查過程，不免也讓人感受到受過醫學專業訓練的他，在這場對抗肺炎的戰場中，另一面的偵探邏輯與特質。

▼行政院副院長陳其邁接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院副院長陳其邁專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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