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非洲大陸也淪陷！新冠肺炎疫情蔓延至30國...確診病例破400

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▲▼埃及總人口破億。（圖／路透）

▲埃及總人口破億。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎疫情燒不停，非洲大陸也淪陷！截至16日24時，累計確診406例，涉及30個國家。國際醫學期刊《柳葉刀》研究指出，非洲跟世界其他地方的連繫較少，反而區內旅遊業相對發達的國家疫情較嚴重，例如埃及和南非，這兩國有較多外國旅客或外籍居民，疫情因此變得嚴重。

▲▼埃及衛生部公布第一起新冠肺炎確診病例。（圖／翻攝自埃及衛生部發言人臉書）

▲埃及衛生部公布第一起新冠肺炎確診病例。（圖／翻攝自埃及衛生部發言人臉書）

非洲大陸中，埃及是首個出現疫情的非洲國家，首宗確診病例發生在2月14日，距離中國大陸去年除夕向世界衞生組織(WHO)通報的日子超過45天。儘管後來陸續有非洲國家發現確診，但並未出現像歐洲、美洲及亞洲那樣的「大爆發」疫情。

有人質疑非洲確診病列較少，是因為醫療系統欠完善，未能及時和有效檢測，也有人指出，非洲人的基因天生就能抵抗病毒。 不過，《柳葉刀》研究指出，上述兩項因素都跟疫情無關，主要原因還是非洲跟世界其他地方的連繫較少，反而區內旅遊業相對發達的國家疫情較嚴重。例如埃及和南非，這兩國有較多外國旅客或外籍居民，疫情因此變得嚴重。

截至16日24時，非洲大陸已確診新冠肺炎病例406例，涉及30個國家。具體為埃及150例，南非62例，阿爾及利亞54例，摩洛哥29例，塞內加爾24例，突尼西亞20例，布吉納法索15例，迦納6例，衣索比亞5例，喀麥隆5例，盧安達5例，象牙海岸4例，塞席爾4例，剛果（金）3例，肯亞3例，奈及利亞2例，納米比亞2例，史瓦帝尼王國1例， 加彭1例，幾內亞1例，赤道幾內亞1例，蘇丹1例，多哥1例，貝南1例，坦尚尼亞1例，剛果（布）1例，茅利塔尼亞1例，索馬利亞1例，中非共和國1例，賴比瑞亞1例。

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