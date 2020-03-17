民直呼「出國旅行是我們人權」　醫：最擔心4月日本櫻花祭！台灣人最愛去

▲每年3、4月是日本的櫻花季，圖為往年京都平安神宮盛開的櫻花。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣新冠肺炎確診案例，3天內（14日至16日）增加17例，且全部是境外移入。對此，急診科醫師白永嘉認為，有人說「出國旅行是他們的人權」，這是全體醫療人員和民眾們最憂心的，「我最擔心現在一二級地區的旅遊活動，例如四月初日本櫻花季，台灣人是最多人愛去的。」他認為，別只說非必要勿出國，而是用「最強力的規定」，規定禁止出國「旅遊」。

白永嘉16日在臉書說，大家不要恐慌，但要非常小心，防疫已經不是醫療面能解決的，而是「政策面」；繼醫護人員被禁止出國之後，台北市、新北市、桃園市和台中市宣布各級學校老師學生禁止出國，這是正確的決定，但還是不夠。

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白永嘉指出，16日新增8個案例除了一個學生、一個探親，其他全部都是「出去旅遊」，非學生民眾在這個時候出國「旅遊」，對於未來防疫能量是非常大的衝擊；三級警示地區當然不用說，很多地方也已經不能飛去。

「我最擔心現在一二級地區的旅遊活動」，白永嘉表示，例如4月初日本櫻花季，台灣人是最多人愛去的，「我們都知道國外的防疫不如台灣確實，確診的人數我覺得應該不只如此，除了日本，還有美國。」

▲▼往年佐渡島真野公園盛開的櫻花。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

白永嘉說，就算醫護人員和老師學生都禁止出國，「我們也應付不了大量旅遊回來的旅客」；他還看到有人說「出國旅行是他們的人權」，這是全體醫療人員和民眾們最憂心的。

白永嘉認為，所以別只說非必要勿出國，也不要用譴責的方式譴責即將出國旅遊的人，而是用「最強力的規定」，規定禁止出國「旅遊」，直到全世界疫情趨於和緩。

台灣新冠肺炎確診案例，3天內（14日至16日）增加17例，且全部是境外移入；目前共累計67例確診，其中40例為境外移入，27例為本土病例。

根據指揮中心提供「境外移入個案感染地分布圖」資料，40例境外移入中，中國11例、土耳其5例、義大利4例、日本3例（1例為鑽石公主號）、埃及3例、德國2例、西班牙2例、菲律賓2例，荷蘭、奧地利、捷克、法國、英國、菲律賓、希臘、愛爾蘭、比利時、澳門、希臘都是1例。

▼東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區，旅遊疫情提升至第三級警告。（圖／指揮中心提供）

▼台灣新冠肺炎67例感染關係圖。（點圖可放大／曾梓倩製）