學生出國禁令挨轟！全教產批「不合理的差別待遇」：病毒感染不分職業

▲全國教師工會總聯合會理事長張旭政。（圖／記者許展溢攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布，高中職（含）以下師生本學期結束前禁止出國。對此，全國教師工會總聯合會認為是「不合理的差別待遇」，強調病毒不會區分你是學生或是一般人，而有所不同，不如全境都實施管制，以達防疫效果。全國家長團體聯盟則認為，此禁令是「被逼出來的措施」，太過匆促。

全國教師工會總聯合會張旭政表示，此禁令只針對中小學生，是不合理的差別待遇，病毒在每個人面前都一樣，不會因為你是中小學生、大學生或其他行業，而有不同的感染性，若出國這麼危險，那指揮中心應有統一做法，如全國實施邊境管制等，禁止國人出國。

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張旭政表示，若出國有染疫危險，指揮中心應該要求出國返台者，一律接受14天的居家檢疫或隔離，才是合理做法，針對中小學生禁止，不只看不出合理性，也讓人納悶原因。

張旭政表示，有的新住民早已打算於春節或暑假帶著小孩回母國探親，但現在禁令一出，是否大人只好不帶小孩，自行出國？而且大人出國不違規，小孩出國卻違規，那是要處罰小孩，還是大人？

▲指揮中心宣布，暫時禁止高中職以下學生出國。（圖為指揮中心指揮官陳時中／記者李毓康攝）

張旭政表示，雖然近日有高中生確診導致停課，但也有金融業者確診，使整間公司隔離，可見問題不會只有在學生上，他質疑，是否是因為昨天接連有幾個縣市首長要求，指揮中心才出此政治禁令，而不是從防疫角度判斷。

全國家長團體聯盟理事長謝國清表示，指揮中心命令不得出國「有點超過」，認為沒有這個必要性，且現在要出國的人，已有許多壓力要背負，如回國後需隔離、不得請領補助，相信許多人會自行判斷是否仍要出國，不需要加以限制人身自由。

謝國清表示，不只高中職以下學生，大學生、幼兒園等都可能染疫，卻只針對高中職以下學生禁止，且昨天從各縣市開始喊出禁令，質疑這只是「被現實生活逼出來的措施」，認為此禁令來的太匆促，配套措施也不足。他建議，僅須將出國返台者需注意的事項規定清楚，並禁止請領補助等，以勸導方式管束即可。