川普首次使用「中國病毒」字眼！　引大批網友論戰

▲美國總統川普。（圖／路透）
記者蔡儀潔／綜合報導
2019新型冠狀病毒的起源地引發中美雙方口水戰，美國總統川普今（17）日在Twitter中，直接將新冠肺炎稱為「中國病毒（Chinese Virus）」。值得注意的是，這是川普首次使用「中國病毒」的字眼，引起大批網友論戰。
川普在17日上午6點51分po文，稱華府將強力支持如航空業等，受到「中國病毒（Chinese Virus）」影響的產業，「我們將比以往更加強大！」
該推文引發網友熱議。有人認為，「病毒起源於中國，所以...」、「中國必須為正在毀滅世界的病毒付出代價」。不過也有網友指出，川普的說法是種族歧視，「這不是中國病毒，去你的種族歧視者」、「過去，你可以說些種族主義者來分散您的無能。現在，全世界都將您視為無能的種族主義者」。
▲川普開記者會。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）
儘管世界衛生組織已經將「武漢肺炎病毒」正名為「新型冠狀病毒，COVID-19」，但關於新冠病毒的稱法仍引發不少論戰。美國眾議院議員麥卡錫（Kevin McCarthy）9日在個人推特上，分享一定期更新疫情的網站，並表示「以下網站會有『中國冠狀病毒』的所有訊息」。
美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）也仍不改口，多次以「武漢病毒」、「武漢冠狀病毒」來稱呼，這引發中國大陸外交部發言人耿爽不滿，痛批龐佩奧的行為不尊重世衛，也汙名化中國武漢。美國福斯新聞似乎聽見了耿爽的抗議，不使用「武漢病毒」的名稱，改叫「中國冠狀病毒」。
The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020