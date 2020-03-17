民進黨跨派系啟動「救扁修法雙箭」　賴品妤因一句話也簽了

圖、文／鏡週刊

前總統陳水扁年初大選後宣布退出政壇，行事低調不少。本刊調查，民進黨立委蔡易餘2月底提出《會計法》修法草案，要將國務機要費案除罪，本月3日立法院會已一讀通過，蔡本週還將提案修《赦免法》，賦予總統特赦未定讞案件的權力，為赦扁鋪路。

▲民進黨立委在新國會提救扁修法雙箭，為特赦前總統陳水扁鋪路。圖為扁去年9月28日出席民進黨黨慶活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

「救扁修法雙箭」雖已在國會啟動，但黨內認為，總統蔡英文對救扁態度，仍是法案能否通過的關鍵。

陳水扁選前高調為一邊一國行動黨四處輔選、趴趴走，讓綠營傷透腦筋，但蔡易餘仍在新國會開議後、武漢肺炎疫情蔓延之際，提出將國務機要費案除罪的《會計法》修法草案，並於3月3日闖關院會，在朝野無異議狀態下順利完成一讀程序，交付財政委員會審查。

民進黨團目前尚未正式討論救扁修法，蔡易餘向本刊表示，除了《會計法》的國務機要費除罪修法，最快本週他將提出上屆曾卡關的《赦免法》修法，賦予總統對尚未判刑定讞的刑案特赦權力，這樣總統就不會因扁案未定讞而無法特赦，他期盼「救扁二法」能在本屆立法院排入議程審查並通過。

民進黨資深立委私下分析，這次《會計法》修法提案藍營並未阻擋，可能是因國民黨忙於選後整頓、補選黨主席，未留意此修法；另一種可能則是藍營近年選舉都用力打扁，這次效益卻不高，證明「陳水扁已經不是藍營提款機，扁維拉可以從牛棚退休了。」

不過，這位立委研判，《赦免法》敏感度較高，藍營應會出手阻擋，而本會期以防疫相關修法、預算優先，應無暇討論救扁議題，未來仍要視總統蔡英文態度，相關法案才有可能排入議程審查。

即使已退出政壇，陳水扁一舉一動仍受政壇關注，民進黨立委在新國會開議後立刻拋出救扁修法，若無法獲得黨內及社會支持，救扁議題恐仍是「只聞樓梯響」。

提出《會計法》修法的民進黨立委蔡易餘，上屆也曾提相同修法，當時他與同黨立委許智傑共同提案，獲得15位民進黨立委連署。本屆他與同黨立委蘇治芬、王美惠共同提案，連署的13位立委都是民進黨籍，包括4位新科立委賴品妤、羅美玲、賴惠員、黃世杰。

若以派系屬性區分，連署立委涵蓋黨內三大主流派系新潮流、英系及正國會，跨派系均有立委支持。

本刊調查，蔡易餘連署過程中也碰了不少軟釘子，例如某位北部綠委看到提案與國務機要費有關，就直接拒絕。至於本屆最年輕的立委賴品妤願意連署，則是因為蔡易餘連署時向賴勸說：「少年人就是要救阿扁啊！」賴當場決定簽字。

蔡易餘修法提案中提及，國務機要費早年分為特別費與機要費，後來合併為國務機要費，因此國務機要費性質與特別費相同，但2011年修《會計法》將特別費除罪時刻意排除國務機要費，不但不公平也波及承辦人員。

事實上，上屆蔡易餘在2016年5月提過《赦免法》、2018年5月提過《會計法》修法，但都在一讀後卡關。

2017年5月，蔡易餘父親、前立委蔡啟芳曾透過臉書嗆聲，要求蔡易餘擔任司法委員會召委期間若沒將救扁的《赦免法》排入議程審查，就要斷絕父子關係。蔡易餘當時回應：「我爸是幹話之王。」靠幽默化解一場家庭糾紛。



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