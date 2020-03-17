陸軍上兵國道被攔查！「直接衝撞路肩」　警證實：已經扣下車子

▲一名上兵衝撞路肩，被國道警攔下。（圖／資料照）

地方中心／雲林報導

國道三號古坑休息區16日晚間9點左右發生車禍，陸軍台東地區指揮部混合砲兵營有名上兵趕著收假回營，行經該路段時，不服警方攔查，衝撞了路肩，導致發生車禍。警方調查後，發現該名上兵未繫安全帶，目前已經依法開罰，將車輛扣住。

國道九隊大隊長朱和貴接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，該名上兵沒有出現無照駕駛、酒駕等行為，為了趕著收假，車速過快，才衝撞路肩，沒有其他違法的問題出現，警方也沒有同仁受傷。

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