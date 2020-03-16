三寶式開車門...高市2個月內釀78傷　最重處3600元罰鍰

▲安全開關車門五步驟。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市2020年1、2月因未依規定開啟車門導致車禍，經統計有90件，共造成78人受傷。高雄區監理站提出開關車門安全五步驟，並強調，若是未依規定開啟車門最重可處以3600元罰鍰，肇事不但可能被吊銷駕照，還會吃上民刑事官司。

▲開啟車門前應回頭確認後來無來車。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市交通大隊統計，2019年未依規定開啟車門共有469件，造成1死404人受傷，今年1至2月發生90件，造成78人受傷。發現車禍事故發生原因，大多是駕駛人停車後馬上開啟車門，因後視鏡有死角，最保險的方式，是確定後來沒有來車再以兩段式開啟車門，「先開啟部分車門，再轉頭確認後方無來車才開門」。

▲確認後方無來車，再開啟車門。（圖／記者吳奕靖攝）

交通大隊表示，正確開啟車門步驟，是停車後要注意後方來車，確認安全無虞才能開啟車門，至於乘客是禁止從左側開啟車門，無論是開啟或關閉車門都要迅速。依據道路交通管理處罰條例56條之1規定，未依規定開啟車門可處以1200元至3600元罰鍰。

高雄區監理站表示，依照「道路交通安全規則」明定「應由右側車門上下車」，以目前的「道路交通管理處罰條例」中，並沒有規定一定不能從左後門上下車，只是如果因此肇事，不但可能被吊銷駕照，還會吃上民刑事官司。

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