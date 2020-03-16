▲ 新北首創代辦護照成效佳，內政部推6縣市試辦。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

內政部16日起各直轄市及縣市部分護照代辦業務，新北市於2014年4月開始推動此項服務，首次辦理護照的民眾，在戶所「人別確認」時，可一併申請代辦護照。截至2019年2月，新北委託代辦件數達26萬7391件，以旅行社每件代辦費300元計算，已為民眾省下8021萬7300元代辦費用。

民政局長柯慶忠表示，基於政府施政是一體，為減輕民眾申辦一項業務必須在不同機關來回奔波的困擾，2013年民政局主動拜會外交部領事事務局，爭取由新北各戶所受理代送護照服務，經歷數度研商獲外交部首肯，於2014年4月1日開始試辦，並經多次修正作業缺失，於同年10月1日正式開辦。

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柯慶忠說，代辦護照首辦第一年委託比率達49.15%，108年委託比率更高達70.3%，代辦率提升比例驚人，還有許多民眾特別從外縣市到新北戶所來申請代辦護照。

另外，2016年7月更延伸服務，在新北市戶所申辦更改姓名、身分證統號、出生地或出生日期異動，致舊護照與戶籍資料不符者，即可同時申請代辦換發護照，截至2020年2月底，已有近8500位民眾受惠。

柯慶忠說，首次開辦代辦護照後，2017年起陸續吸引臺中市、雲林縣及桃園市政府參採辦理，內政部也於16日起在桃園、臺中、雲林、嘉義、屏東及澎湖等直轄市及縣市部分戶所試辦後，再擇期於全國正式開辦，未來新北市配合辦理。

戶政科長顏耀明表示，目前新北市各戶所首次申辦護照服務仍然繼續辦理，不受內政部試辦作業影響，歡迎民眾在新北市各戶所申辦首次辦理護照或部分換發（例如：在新北市改名、改身分證統號等）護照服務。

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