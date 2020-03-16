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義籍醫生困西非好想回家　大使館：自己想辦法

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▲▼義大利全國封鎖。（圖／路透）

▲義大利為了應對疫情爆發，已經實施全國封鎖。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

義大利現在是歐洲疫情最嚴重的國家，該國外交部雖然15日在臉書表示，已經啟動緊急應變方案，會最大程度確保國人都可以順利回家，但有許多滯外的義大利國民向媒體投訴，歐洲其他國家的防疫觀念不足，向駐外大使求救希望可以協助返國時，得到的回覆竟然是要求自己尋求方法回國。

根據義大利媒體《共和報》報導，一名攝影師蒂齊亞諾·科米（Tiziano Comi）表示，滯外期間感到相當不安，看到其他歐洲人防疫觀念不足，所幸自己幸運搭上從西班牙巴塞隆納（Barcellona）返回義大利的最後一班渡輪，但船上僅有義大利人有戴口罩、手套等防疫設備，其他歐洲人表現得一副什麼事都沒發生一般。

目前人在法國里昂（Lyon）的朱利亞·托馬塞洛（Giulia Tomasello）表示，學校已經宣布在16日開始停課，但沒有收到任何來自義大利當局的消息與應對措施，不知道是否可以遣返回國。

▲▼義大利外交部長Luigi Di Maio。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利外交部長Luigi Di Maio。（圖／達志影像／美聯社）

西非的維德角（Cape Verde）也有數百名義大利人，其中一位義籍的醫生卡利（Francesco Carli）也向《共和報》投訴，西非還沒有入境限制，但當地的醫療設施相當簡陋，擔心如果有發生疫情爆發的情形會無法應對，「但向義大利大使館求救，卻要我們自己想辦法。」

義大利外交部長迪馬尤（ Luigi Di Maio）表示，滯留在外的大多是留學生、外派的專業人士或正在度假的人，疫情導致許多航班被取消，各國也相繼禁止出入境，「會盡快找到解決辦法，我們已經設法讓陸運和海運可以正常運作，義大利不會丟下任何一個國民。」

 
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