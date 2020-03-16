蔡英文維安防疫升級　先遣執行消毒、外圍一線隨扈配發口罩

▲蔡英文訪視「聚陽實業股份有限公司」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

在新冠肺炎疫情肆虐期間，總統蔡英文減少公開行程，16日規劃訪視製作防護衣的聚陽實業，難得開放媒體採訪。總統維安也有防疫作為，除了先遣進行消毒作業外，也設置酒精、額溫槍等，而隨扈依照現地環境與主辦單位，視狀況配發口罩。

蔡英文近期減少公開行程，外出訪視時，「防疫工作」也成為維安單位非常注重的一環。據指出，除了總統座車外，包括在外可能接觸物品、動線等，都會先實施安全檢查與消毒作業。

蔡英文16日下午訪視製作防護衣的聚陽實業時，第一線的維安人員就有特別為總統坐的椅子、麥克風進行消毒擦拭的動作；此外，活動會場的入口，也設置了酒精、額溫槍，要求所有進出人員，包括採訪記者，都必須先量完體溫，並確認沒有發燒、呼吸道症狀，甚至旅遊史也都有特別留意。

在維安的防疫規劃上，據了解，較外圍的維安人員，非屬總統周圍貼身隨扈，由於需要在第一線接觸外部單位、採訪記者等，活動與接觸史較複雜的對象，因此在執行任務時，維安單位都會配發口罩。至於總統貼身的隨扈，則會依照現地環境，以及主辦單位防疫措施，視狀況配戴口罩。

▼總統蔡英文維安先就總統的座位進行消毒。（圖／記者陶本和攝）



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