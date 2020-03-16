文基會分3次給預算⋯遭疑技術綁標　北市府回應了　

▲台北市議員許淑華質疑文基會技術綁標。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

前台北市文化基金會副執行長張益贍與蔡宜芳鬧出緋聞，也讓文基會爭議再起。台北市議員許淑華16日在廣播節目受訪時質疑，文基會自己訂定相關規範，100萬標案才要公開招標，某個案子給某個廠商都是切到98、99萬，連續給三次預算，根本是技術綁標。

談到蔡宜芳的不倫戀風波，她表示有點心疼，好好培養訓練，不要急著做什麼，未來會是很好的人選，「折損一個年輕女孩不太好」。

對於文基會副執行長一職，許淑華說，應檢討這個職位有沒有必要性，把市府在培養特定至黨候選人服務就不太好，文基會4億多預算，2億都是人事預算。副執行長一年要給他150萬薪俸，張益贍也曾向她坦言，他都在幫柯市長寫報告，規劃一些活動。

許淑華也質疑，一般公務部門10萬以上需要公開招標，文基會自己訂定相關規範，100萬的標案才要公開招標，某個案子給某個廠商都是切到98、99萬，連續給三次預算，200萬預算都是同一家廠商來執行，是技術綁標，這樣處理態度非常不妥當，然而日前她質詢市長，把證據都拿出來，市長還是不為所動。

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，針對文基會近日風波，柯文哲市長已下令文化局進行檢討，對於金額流向與標案處理等議題，柯文哲也要求盡快提出檢討報告，釐清相關疑慮，至於遺缺問題，也將跟進相關流程，找尋最適任的人才。