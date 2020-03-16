野百合運動30年！青年團體「木製拒馬」重現歷史　籲國會別封殺多元意見

▲青年團體野百合學運滿30週年記者會。（圖／台灣學生聯合會提供）



記者許展溢／台北報導

野百合學運今（16日）滿30週年，青年團體宣布，即日起至4月16日在自由廣場前以貨櫃、木製拒馬進行策展活動。青年們更是在現場喊出「追求民主，永不懈怠；國會改革，刻不容緩」的口號，盼新國會正式國會改革的問題。

台灣學生聯合會、台灣青年民主協會、台灣公民陣線、經濟民主連合共4個主辦單位，延續野百合學運之精神，發表《青年國會改革宣言》，提出現今國會的不足之處，要求新國會的執政黨正式視國會改革的問題。台灣學生聯合會理事長陳佑維表示，本次展覽主題為「高牆外的人」，由3個貨櫃與一道拒馬排列成「卅」，紀念野百合運動以來30年來的社運歷史，也彰顯在行動中，不默而生的每一個人。在接下來的2週內，將陸續把台灣這30年間的社會運動史掛上拒馬，「從無到有」地展出「民主長廊」，如同台灣民主運動、自由社會的爭取過程。

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▲陳佑維說，展覽主題高牆外的人，由3個貨櫃與一道拒馬排列成「卅」，紀念野百合運動。（圖／台灣學生聯合會提供）



青年國會改革宣言中提到，新國會的執政黨應擔當改革責任，不以國會多數，封殺多元意見的討論空間，更應容忍黨內不同意見，避免「黨團戒嚴」。宣言也指出，少數黨若能以修正動議或其他方式，植入國會多數所通過的法案，追求法案內容的實質改變，將可以完善國會議事文化的體質。對於立法院的運作方式，宣言要求，無論委員會或院會階段，立委應就法案的主要爭點，應進行實質辯論，並且訴求推動國會聽證制度與完善調查權，以及國會選制改革，讓台灣邁向多元民主國會體制。

香港邊城青年Justine 表示，野百合對政治改革的訴求，在當時亦曾被認為過於激進，但如今看來，卻成功改變了社會，完成台灣的政治民主化，同樣追求自由民主的香港人，即便獲得絕對多數的民意支持，港府卻漠視「五大訴求」，其中，落實全面普選的政制改革訴求，仍極為關鍵，而香港人的抗爭意志從未消退，至今已連續超過9個月，猶如台灣青年「追求民主，永不懈怠」。

▲青年團體透過戶外開放式的廣場方式展出野百合運動的歷史。（圖／台灣學生聯合會提供）



青年團體說明，考慮目前新冠肺炎疫情影響，因此透過「戶外開放式」的廣場展覽方式進行，也歡迎民眾至自由廣場觀賞、見證台灣這30年來的社會運動。