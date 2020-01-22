經濟學人公佈「2019民主指數」　台灣上升1名位居全球31名

實習記者羅明輝／綜合報導

「經濟學人資訊社」（EIU）日前公布「2019年民主指數」，其中全球最民主的國家依然由挪威奪冠，至於台灣的排名則相較去年上升了1名，從第32名上升到第31名，在亞洲與澳大拉西亞地區的排名位居第5。

《中央社》報導，經濟學人資訊社針對全球167個國家及地區，調查其民主程度，以10分為滿分，就「選舉過程及多元化」、「政府功能」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」這5個範疇進行評分。

2019年民主指數前5名的國家分別為挪威、冰島、瑞典、紐西蘭，以及芬蘭。至於墊底5名，163至167名則是查德、敘利亞、中非共和國、剛果民主共和國，以及北韓。

台灣方面，今年在5個範疇的評分分別為，「選舉過程及多元化」9.58分；「政府功能」8.21分；「政治參與」6.11分；「政治文化」5.63分；「公民權利」9.12分，以平均分數7.73分，排名全球第31。分數與去年持平，排名則上升了一個名次。

▲ 經濟學人資訊社公佈「2019年民主指數」，22個國家及地區當中，被列為「完全民主」 。（圖／翻攝自EIU官網）

台灣在亞洲與澳大拉西亞（Australasia）地區排名第5，第1至4名分別是紐西蘭、澳洲、南韓，以及日本。其中紐西蘭和澳洲被列為「完全民主」（Full democracy），南韓、日本和台灣都被列為「有瑕疵民主」（Flawed democracy）。

中國方面，這次排名位居153，總評分僅2.26分，是自2006年這項統計數據開始以來的最低分，在「選舉過程及多元化」方面0分；「政府功能」一欄得分最高，有4.29分。在亞洲與澳大拉西亞地區排名僅高於寮國（全球155名），以及北韓（全球167名）。

香港整體僅得6.02分，是既2012年以來新低，相較2018年下跌0.13分，在「選舉過程及多元化」僅得3.58分；「政府功能」4.36分；「政治參與」6.11分；「政治文化」7.50分；「公民權利」8.53分。排名則由2018年的第73名滑落2名，至75名。

另外，今年167個國家及地區當中，被列為「完全民主」（超過8分）有22個，相較去年多出2個。

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