AIT轉《經濟學人》分析「一個病毒兩個體制」：非民主國家疫情更致命　

▲新冠肺炎疫情持續蔓延。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

全球新冠肺炎已超過7.2萬確診病例，2000人死亡，許多研究及分析也紛紛出爐。美國在台協會（AIT）19日分享《經濟學人》分析，並表示一個病毒在兩個體制下，可能造成的疫情影響大不相同，「像新冠病毒（武漢肺炎）這類的疫情，在非民主國家更為致命。」

綜合報導，英國《經濟學人》雜誌18日刊登一篇文章，根據比利時魯汶天主教大學「國際災難數據庫」資料，針對1960年至今60年的流行病疫情與體制關係的分析。文中指出，實際落實自由公正選舉的民主體制國家，對疫情爆發的控管及處理成效，有普遍較專制體制國家還要更好的趨勢。

文章中的分析圖表顯示，無論民主國家或專制國家，人民平均GDP越高，因流行病死亡的人數就越低，普遍而言，無論GDP多寡，民主國家的死亡率也較低。兩者真正顯著的差異，在人民GDP超過1萬美元後開始出現，民主國家死亡率急遽降低，甚至出現死亡率低於每100萬人死0.01個人以下，反觀專制體制，還曾出現過GDP超過3萬，每100萬人中仍約600人因流行病死亡。

圖表中的2條曲線說明，民主體制的流行病死亡率比專制體制低，以中國人均收入為基準來看，前者100萬人中約4人死亡，後者則是6人。分析指出，民主制度並非完美，且常被詬病效率不足，但在疫情控制方面仍較佳；專權制定則雖不時享有高效率的讚美，卻往往有隱匿真相的行為，並會限制或斷絕訊息流通、公開迫害發聲者，以「吹哨人」李文亮為例。

AIT分享此文表示「民主體制還有什麼好處呢？對你的健康有好處！」短文中雖未提及中國2字，但圖表已經清楚載明，且「一個病毒，兩個體制」的說法也很直接。