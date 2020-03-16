陸「五一假」維持調休5天　專家曝：若4月疫情結束，將迎首個旅遊高峰

▲北京市南鑼鼓巷去年五一期間，湧入大批遊客。（資料圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸受新冠肺炎疫情影響，旅遊業仍處於「百廢待興」的窘境。近日，《央視網》於官方微信公布2020年清明節、勞動節、端午節、國慶節和中秋節放假調休日期的具體安排，其中，五一勞動節放假日共5天，被外界視為是否為「恢復黃金週」的訊號，受到外界關注。

《澎湃新聞》報導，五一勞動節假期從以往的3天延長到5天，事實上，與往年一樣，今年五一勞動節的法定節假日還是1天，沒有增加，只是調休方式有了變化，全年的法定節假日依然是11天。

▲八達嶺長城於2019年五一小長假湧現人潮。（資料圖／中新社）

外界認為，近年對於恢復「五一黃金週」小長假的呼聲越來越高，對此，中國旅遊研究院院長戴斌表示，目前有關部門並沒有明確表示要恢復五一黃金週，假期安排實際上是與目前國情、國力和中國所處的發展階段相適應的。

戴彬提到，旅遊經濟運行以及旅遊市場的形成是由可自由支配收入、可自由支配時間和旅遊消費意願三要件組成，「五一假期安排是在總體法定節假日天數不變的情況下，通過局部階段性工作和時間的調整，形成5天的小長假，實際上法定節假日天數沒有增加。」

▲上海虹橋高鐵站候車大廳。（圖／記者魏有德攝）

據大陸國家統計局數據顯示，2月份受疫情影響，交通運輸、住宿餐飲、旅遊、居民服務等人員聚集性較強的消費行業需求驟減，商務活動指數均落至20%以下。對於五一假期帶給旅遊業復甦及擴大內需的影響，戴彬表示，現階段進入防控型復工，「如果4月份疫情能夠結束，五一假期將會迎來今年第一個旅遊消費高峰。」

戴彬認為，「延長假期不能簡單等同於拉動內需」。他表示，只有居民的個人消費能力提高、國家旅遊供給能力的系統提升，以及包括衛生公共服務在內的外部條件等都具備，旅遊經濟和消費才能夠增長起來，旅遊對經濟的消費拉動作用才會顯化。