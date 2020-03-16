疾控專家：最壞情況下美國可能有數百萬人死於新冠疫情

▲佛西14日在白宮為新冠肺炎疫情作簡報時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國國立「過敏及傳染病研究所」(National Institute of Allergy and Infectious DiseasesNIAID)主任、美國頂級疾控專家佛西(Anthony Fauci)警告，如果不能減緩新冠肺炎疫情蔓延，美國的死亡人數可能會以指數級飆升至幾十萬、甚至數百萬人。

佛西周日(15日)接受美國「有線電視新聞網」(CNN)訪問時表示，在最壞的情況下，美國可能有數百萬人死於新冠肺炎毒。他說：「這是可能的，我們的工作和挑戰就是確保這情形不會發生。」

身為美國頂尖的傳染病專家，佛西自1984年以來即領導美國「過敏及傳染病研究所」(NIAID)，曾為6位總統就愛滋病等國內和全球衛生問題提供建議。他也是美國白宮應對新型冠狀病毒工作組成員之一。

佛西指出，目前的挑戰是要做兩件事：一方面要防止新的感染病例進入、進行旅行限制。另一方面， 確診病例數還會上升，需要減緩疫情發展，確保不會達到最大峰值。

據了解，隨著疫情進一步蔓延，伊利諾州、俄亥俄州和加州已經在3月15日宣布關閉了酒吧和餐廳；紐約州強制關閉了紐約市的學校。美國疾控中心也在當天晚上發布新的指導意見：建議在接下來的8周內取消或延遲50人或以上的活動。 當記者問佛西是否希望實行「全國封鎖」(national lockdown)、讓人們待在家裡，不要去餐館和酒吧時，福西回應說：「希望看到那些地方的人際接觸會大幅減少。」

佛西又說：「有時候人們認為我反應過度。我喜歡人們這樣認為，因為這意味著我們所做是正確的。」他表示，在未來的一段時間內，美國人的生活將不會像過去那樣。他說：「如果我們想為美國大眾作最好的打算，我們必須接受。」

福西15日接受美國「國家國廣播公司(NBC)的訪問時也表示，美國人「應該做好準備，心須比個國家做得更多」來對抗日益嚴峻的新冠疫情。在回答「是否應該考慮像歐洲那樣實施14天的全國封鎖」時，佛西說：「我希望能夠盡我們所能。 矯枉必須過正，不要擔心被批評。」

之前，美國政府在新冠病毒檢測工作上的失誤引發了廣泛批評。佛西在3月12日的一次聽證會上表示，在新型冠狀病毒爆發期間，美國的疾病檢測系統是失敗的。隨著新冠病毒蔓延全美，美國「沒有真正準備好」執行所需的新冠病毒檢測量。福西對此表示，情況如今已經發生了「翻天覆地的變化」。

《紐約時報》15f日報導，從周一開始，美國將有2000個商業實驗室開始使用可同時處理多個樣本的高速機器來檢測新冠狀病毒。美國「衛生與公共服務部」助理部長賈諾稱，預計這些實驗室每周將增加幾萬到幾十萬次的檢測，到本周末將可提供190萬次檢測。

美國約翰霍普金斯大學發布的即時統計資料顯示：截至美國東部時間15日14時30分 美國新冠肺炎確診病例累計3244例，死亡62例。流行病學家認為，由於病毒檢測系統的失敗，可能還有數以千計的未知病例尚未被發現。不僅如此，確診病例數也在迅速飆升中。