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衛生紙一天少3～5捲屢被偷　日本店家符咒嚇阻奇招意外有用

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日本店員自製符咒防衛生紙被偷（圖／翻攝自twitter／moemoekohu）

▲日本新潟縣一家便利商店店員自製符咒，防止衛生紙被偷走。（圖／翻攝自twitter／moemoekohu

記者洪菱鞠／綜合報導

「衛生紙之亂」在全球各地上演，日本也是，民眾瘋搶物資，就連購物中心、一般商店的廁所衛生紙都不放過，讓店家不堪其擾，有的乾脆上鎖避免被竊取，而新潟縣一家便利商店也有類似情形發生，店員於是突發其想自製符咒貼在衛生紙架上，奇招竟意外有用，之後沒有人再把衛生紙偷走。

儘管日本首相安倍晉三曾保證日本國內衛生紙供應量，但在恐慌心理下，日本各地藥妝店與超市的衛生紙仍被瘋狂掃貨，就連商家衛生紙也被人「順手」拿走。據日媒報導，新潟縣某便利商店的打掃人員注意到，廁所門旁架上平時會放置約10～20捲衛生紙當備用，以便隨時提供給顧客使用，通常一天都用不完一整捲，最近卻是一天就少了約3～5捲，眼看著店內衛生紙庫存越來越少，讓店家感到非常困擾。

因此店員想出用符咒的方法嚇阻小偷，在白紙手繪上「三隻眼」以及「盗、罰、飢、喰、弔、厄」等日文漢字，看起來就像是詛咒一般，把4張自製符咒貼在廁所櫃子內，只有打開才看得到，沒想到這一招竟然奏效，成功防止衛生紙被人偷取。

親自設計符咒的店員受訪時說，她原本只是想開個玩笑嚇唬一下，未料真的有嚇阻效果，認為人們對於看不見的超自然現象或詛咒感到恐懼，她剛好利用了這一點，讓人以為被下咒，因此意外奏效，但也凸顯日本人其實蠻迷信的。對於因應「衛生紙之亂」的這項對策，推特上也引起大批網友按讚分享，有人稱讚店家這招是「天才」之外，也有人說不思議的力量顯現了。

日本店員自製符咒防衛生紙被偷（圖／翻攝自twitter／moemoekohu）

▲店員在推特上發文，引起大批網友分享。（圖／翻攝自twitter／moemoekohu

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