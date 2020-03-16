　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

唐慧琳罹癌首露面！淡妝展笑顏「會奮戰到底」　堅強模樣惹網心疼：我們等你

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼唐慧玲罹癌首露面。（圖／翻攝YouTube江湖）

▲唐慧琳罹癌首露面。（圖／翻攝YouTube江湖）

記者陳韻如／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村「村長」日前爆料，新北市議員唐慧琳罹癌，卻無力負擔醫療費用因此放棄，消息一出，震驚社會。唐慧琳本人近日也透過影片，首度回應網友關心，強調「經費部分沒有問題」，影片最後她也告訴大家，「如果暫時找不到我，可能是因為我在治病或我在休息，請大家多多見諒。」讓不少網友看了相當心疼。

唐慧琳罹癌消息一出，讓不少人相當震驚，而她9日先透過臉書發文感謝各界關心，「慧琳目前積極就醫中沒有其他的問題，健康逐漸恢復。」此外，Youtube頻道「江湖」15日晚間也PO出一段，唐慧玲首度的回應短片。

在影片中，唐慧琳首先感謝各界的關心，但對於忽然變成媒體報導的焦點感到惶恐，她也知道大家對於她的狀況非常憂心，讓她相當感動。唐慧琳想告訴大家，「經費的部分，現在是沒有問題的，我一定會跟病魔奮戰到底，就像跟大家以前站在一起奮戰到底的精神一樣」。

不過，在影片的最後，唐慧琳提到，「如果暫時找不到我，可能是因為我在治病或我在休息，請大家多多見諒。你們一定會在聽到我的歌聲，如果大家不嫌棄的話，謝謝大家。」

此話一出，讓不少網友相當不捨，紛紛留言，「相信會戰勝病魔，期待再看到妳」、「唐慧琳議員加油！ 上帝將垂憐您的正義庇佑您永保健康」、「真的不捨…阿彌陀佛及佛菩薩會護佑善良正直的慧琳度過這個關卡，一定會平安無事」、「我們等妳回來」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
去死女韓粉罵陳菊遭判刑！「賠償25萬」還要在臉書道歉
美軍艦出現首例確診新冠肺炎　海軍證實水手染疫
聯結車臨停路邊　23歲女騎士返家追撞慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張育美質詢喊「Lulu親親」　蔡正元嗆：不分區立委表現不合格就要換

剔除罷韓連署書一份25元？　尹立衝監察院控陳雄文指揮找碴

7位跨黨派立委合唱防疫歌曲　陳時中、游錫堃也加持錄宣傳片

唐慧琳罹癌首露面！淡妝展笑顏「會奮戰到底」　堅強模樣惹網心疼：我們等你

思覺失調隨機殺人案　侯友宜痛心：籲中央明訂送醫規範

藥師遭婦人逼下跪道歉　行政院：譴責任何人身攻擊行為

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾…岸邊助跑「下秒腳滑」跌入海裡

陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

陳其邁專訪／降低院內感染 「健保卡串接旅遊史」源自基層醫師的一通電話

陳其邁專訪／解密鑽石公主號「電子足跡」 白牌計程車感染源追查曝光

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

張育美質詢喊「Lulu親親」　蔡正元嗆：不分區立委表現不合格就要換

剔除罷韓連署書一份25元？　尹立衝監察院控陳雄文指揮找碴

7位跨黨派立委合唱防疫歌曲　陳時中、游錫堃也加持錄宣傳片

唐慧琳罹癌首露面！淡妝展笑顏「會奮戰到底」　堅強模樣惹網心疼：我們等你

思覺失調隨機殺人案　侯友宜痛心：籲中央明訂送醫規範

藥師遭婦人逼下跪道歉　行政院：譴責任何人身攻擊行為

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾…岸邊助跑「下秒腳滑」跌入海裡

陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

陳其邁專訪／降低院內感染 「健保卡串接旅遊史」源自基層醫師的一通電話

陳其邁專訪／解密鑽石公主號「電子足跡」 白牌計程車感染源追查曝光

關在家也要加油！義大利空軍戰機劃天際　「噴射義國國旗彩煙」民眾感動噴淚

6例全是執意出國玩！他質疑政府「為何不敢講是誰」？　網曝不公布原因

「倩碧水磁場凝膠」加大版超低特價到3／16中午！必學4種用法更划算

防範新冠肺炎疫情　台南市春季淨灘延期

不斷更新／境外確診、死亡數首次超過中國　澳洲首都宣布緊急狀態

美聯：新冠肺炎疫苗16日開始臨床試驗！結果最快夏天揭曉

美軍再秀肌肉！羅斯福號航母戰鬥群經南海　與陸戰隊聯合演訓

Pixel 5系列非旗艦機　流出代碼顯示將搭載S765G晶片

Fed降四碼效應！香港金管局宣布降息至0.86%　兩周內兩度降息

台股萬點失守！美股期指持續走弱　指數開低走低跌152點

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

政治熱門新聞

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

新例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了

罷韓二階連署書解密！簽署份數最多竟在這里

陳其邁專訪／降低院內感染 「健保卡串接旅遊史」源自基層醫師的一通電話

蔡宜芳道歉　民眾黨團再切割

陳其邁專訪／提前部署決策還原　「防疫是從政生涯目前最重要的事」

美軍停止研發ALQ-131電戰莢艙1.6億泡湯？　空軍澄清

AIT主動聲明要跟台灣合作研發疫苗、抗疫

陳其邁專訪／解密鑽石公主號「電子足跡」

張育美質詢脫稿喊「Lulu親親」·江啟臣回應了

藥師遭逼跪道歉　政院：譴責任何人身攻擊行為

蔡宜芳首發聲：逾越朋友份際深感抱歉

唐慧琳罹癌首露面　堅強模樣惹網心疼

內政部：6縣市16日起護照、自動通關到戶所就能辦

更多熱門

相關新聞

血淋淋的教育！虎尾警分局製車禍影片

血淋淋的教育！虎尾警分局製車禍影片

雲林縣警察局虎尾分局日前製作一部短片，由虎尾分局5組巡官顏士哲剪輯，內容為近期虎尾鎮轄區所發生車禍畫面，約3分鐘影片中收錄27段事故撞擊畫面，每段畫面下方均有肇事原因及提醒如遇上狀況防範注意等，並於片尾提醒用路人「十次車禍九次快，別讓行車速度海放你的反應速度」。

交通局拍短片教您「認識紅單」！

交通局拍短片教您「認識紅單」！

不想成為你的負擔…罹癌女準備跳進新店溪！老公淚崩喊話

不想成為你的負擔…罹癌女準備跳進新店溪！老公淚崩喊話

提升免疫力抗新冠　營養師錄製教學小短片

提升免疫力抗新冠　營養師錄製教學小短片

緝拿毒梟林孝道全紀錄　4分58秒短片比電影還精采

緝拿毒梟林孝道全紀錄　4分58秒短片比電影還精采

關鍵字：

唐慧玲罹癌短片首露面

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

北部男高中生感染　首例全班停課

增6境外移入個案！護理師嗆：愛玩自己擔

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面