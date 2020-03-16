唐慧琳罹癌首露面！淡妝展笑顏「會奮戰到底」　堅強模樣惹網心疼：我們等你

▲唐慧琳罹癌首露面。（圖／翻攝YouTube江湖）

記者陳韻如／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村「村長」日前爆料，新北市議員唐慧琳罹癌，卻無力負擔醫療費用因此放棄，消息一出，震驚社會。唐慧琳本人近日也透過影片，首度回應網友關心，強調「經費部分沒有問題」，影片最後她也告訴大家，「如果暫時找不到我，可能是因為我在治病或我在休息，請大家多多見諒。」讓不少網友看了相當心疼。

唐慧琳罹癌消息一出，讓不少人相當震驚，而她9日先透過臉書發文感謝各界關心，「慧琳目前積極就醫中沒有其他的問題，健康逐漸恢復。」此外，Youtube頻道「江湖」15日晚間也PO出一段，唐慧玲首度的回應短片。

在影片中，唐慧琳首先感謝各界的關心，但對於忽然變成媒體報導的焦點感到惶恐，她也知道大家對於她的狀況非常憂心，讓她相當感動。唐慧琳想告訴大家，「經費的部分，現在是沒有問題的，我一定會跟病魔奮戰到底，就像跟大家以前站在一起奮戰到底的精神一樣」。

不過，在影片的最後，唐慧琳提到，「如果暫時找不到我，可能是因為我在治病或我在休息，請大家多多見諒。你們一定會在聽到我的歌聲，如果大家不嫌棄的話，謝謝大家。」

此話一出，讓不少網友相當不捨，紛紛留言，「相信會戰勝病魔，期待再看到妳」、「唐慧琳議員加油！ 上帝將垂憐您的正義庇佑您永保健康」、「真的不捨…阿彌陀佛及佛菩薩會護佑善良正直的慧琳度過這個關卡，一定會平安無事」、「我們等妳回來」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！