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王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾…岸邊助跑「下秒腳滑」跌入海裡

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▲▼王世堅跳海了。（圖／翻攝王世堅臉書）

▲王世堅在蘭嶼跳海了。（圖／翻攝王世堅臉書）

記者柯振中／綜合報導

2020大選前，台北市議員王世堅曾發下豪語，若蔡英文總統成功連任2020，他就跳海。蔡英文勝選後，有不少人出面關心，想知道王世堅的跳海進度。對此，王世堅15日晚間PO文指出，「我已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾。」

王世堅15日晚間在臉書粉專貼出一則影片，向關心的粉絲說明，「是的，當您看到這個影片，我已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾，我一直認爲說到做到不必敲鑼打鼓，尤其在防疫期間，但我相信每句話的背後都有神明，因爲誠信是做人最基本的原則。」

除了兌現諾言以外，王世堅還不忘替最近的新冠肺炎疫情打氣，「＃感謝每一位守護台灣的防疫英雄＃相信台灣我們一定做得到。」

▼王世堅兌現選前承諾，在蘭嶼跳海。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲市議會總質詢-王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

依據王世堅貼出的影片，他在蘭嶼的海邊身穿橘色救生衣，同時比出大拇指，高喊「一諾千金、誠信至上，YA。民主勝利，台灣萬歲，YA」，接著從遠方助跑，大力落入海裡，影片還不忘慢動作播放，讓王世堅的英姿清楚被看見。

跳海的影片貼出後，不少網友在下面留言，「真扶龍」、「堅哥，真的說到做到」、「堅哥先知，真男人」、「正港台灣硬派男子漢」、「世堅唯一真男人，我堅哥」、「世間少有真男人，世堅唯一真男人！」

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