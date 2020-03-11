江啟臣助韓國瑜度過罷免　王世堅：自身難保還談要救誰

▲王世堅。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席江啟臣在主席補選前，與前國民黨副主席郝龍斌皆曾表態會幫助高雄市長韓國瑜度過罷免危機，不過台北市議員王世堅則認為，國民黨現在是「泥菩薩過江自身難保」，整個黨都快淪亡了，「還談什麼救韓國瑜？」

江啟臣今天召開上任後首場中常會，會中聚焦因應罷韓案，王世堅日前曾則在政論節目上談到國民黨幫助韓國瑜度過罷免危機，11日他再度在臉書上PO文表示，武漢肺炎防疫抗疫，執政黨的表現大家看得見；反觀國民黨，立委吳斯懷質詢荒腔走板，竟然連質詢稿都抄襲；還提及之前立委陳超明在質詢時的內容，完全就是沒有做功課，殊不知小小一片口罩，學問之高深，絕不是像他所說的這麼簡單。王世堅認為，監督批評不是不可以，「但國民黨也應該認真一點」。

王世堅說，國民黨現在「泥菩薩過江自身難保」，整個黨都快淪亡了，「還談什麼救韓國瑜？」政治人物不外乎能力或態度，甚至大家都認同態度比能力重要。他直指，韓國瑜會惹到大家忍無可忍，小至生活作息不正常，大到市政天馬行空、不切實際，最後就是參選總統後，高雄人覺得他把市民情感與託付擺到一邊，「吃碗裡看碗外」。

王世堅表示，韓國瑜開始被連署罷免後，確實收斂很多，可是很多民眾心裡都在質問，「韓國瑜你能收斂多久！」

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