王世堅還原蘭嶼跳海經過：「我是勇敢的人」外套一脫就跳了

記者楊亞璇／台北報導

2020大選前，台北市議員王世堅曾發下豪語，若蔡英文總統成功連任2020，他就跳海，王世堅15日晚間PO出跳海影片，他說「我已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾。」網友封他為「真男人」。對此，王世堅16日上午受訪表示，「外套一脫就跳了，就是這麼簡單」。

王世堅說，他一向認為兌現承諾不用敲鑼打鼓，12年前是為了失敗跳海，那個時候傷心欲絕，這次是為勝利而跳，所以歡欣鼓舞，心情當然是不一樣，但很抱歉沒有通知各位，因為現在國家社會都在防疫，「我不應該去叨擾各位，所以我就悄悄地去」。

對於選擇蘭嶼跳海，王世堅透露，前年他有接受誰來晚餐的邀約而到蘭嶼，對方熱情接待，當時就說有空就會回來看他們，接著就是議員選舉、總統立委選舉，一直到前兩天想說再拖也是不辦法，就趕快去，順便探望好朋友。

王世堅還說，民宿的老闆人很好，一早上台北七點出發，剛去到那邊，對方就和我們說天氣有大變化，再來一兩天氣象海象都不好，飛機、船都沒有辦法開，必須趕快離開，所以就趕快找了一位教練，開著車帶他們去一個地方，外套一脫就跳了，就是這麼簡單；他也沒有試水溫，水溫很低，「很冷很冷」，但是比12年前好一點，當時是6度，這次大概還有10幾度。

王世堅強調，兌現承諾誠意最重要，本來我們台灣人就是說話算話，一諾千金，每一句話背後都有神明，相信勇敢的人只死一次，膽小的人死無數次，「我是勇敢的人，義無反顧」。

王世堅說，「我一直堅信，勇敢的人一生只死一次，膽小的人死了無數次」，生死有命，而且他年輕的時候喜歡游泳，只要游得過去、繩索拉上岸，「不瞞你說，我是完全沒有害怕，因為一想害怕就慘了，就會想說需要先脫衣，試水溫，試跳嗎？」

王世堅指出，一開始的打賭是一片好意，他強調一聲從來都沒有賭博過，也不會打牌，既然從事政治後，居然有政治打賭，逢賭必輸，為了確保小英的勝選，就倒過來的賭，懲罰我自己，自虐就會很靈驗，小英選贏就去跳海，結果又靈驗了。

至於會為罷韓再賭一次嗎？王世堅說，罷韓是高雄市民的權利，是高雄市民要決定的事情，外縣市民眾不用多說什麼，被害人才有原諒，或是懲罰的權利，高雄市民覺得被韓國瑜耍了，他們要懲罰，或是原諒，由他們決定，「我不敢多發表什麼看法」。

不過對於立委黃昭順曾喊「選輸跳蓮池潭」，卻沒有動作，王世堅說，不好去做類比，每個人情況不同，「她是一個女士，可能她當初講話帶點情緒，有點失言」，她是一個女士，不敢等同討論。