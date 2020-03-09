搭議員「世間情」哽+韓片驚悚照　陸配亂PO疫情謠言社維法送辦

記者張君豪／台北報導

花蓮縣一名大陸嫁來台灣的劉姓陸配（33歲）日前在臉書張貼：「議員王世堅前助理小文是我表姐啦，昨天夜裡王議員在摩鐵吼，同歪表姐講噢，趕緊離開台灣啦，說是南北肺炎大串聯噢，現在已經控制不了啦，最多一個禮拜吼，台灣全境要封閉啦，圖為台南失控現場」；警方指出，這名陸配造謠不但搭上議員的風流多情哽，還搭配韓國2012年的知名電影《鐵線蟲入侵》屍體遍布河川的驚悚劇劇照，刑事局偵一大隊第二隊日前接獲疾管署發文要求調查後，3月8日約談這名陸配到案說明，詢後將她依違反社維法函送地方法院簡易庭裁處。

▲刑事局偵一大隊9日宣布偵破兩起假疫情案，陸配PO謠言還順勢搭上議員「世間情」妙哽。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊9日宣布偵破兩起假疫情案。（圖／記者張君豪攝）

無獨有偶，偵一大隊也接獲民眾檢舉發現有網友在臉書散播，早被台灣事實查核中心認定的疫情假訊息：「我阿姨是焊井蓋的，昨天在衛福部門口馬路上工作的時候，聽到幾個當官的在聊天，說，如果超過四十個案例，總統就要要下臺，所以一直壓著真實數，其實疫情已經傳播開了，高雄、臺南等地每天都得運好幾卡車的屍體去臺中統一焚化，所以妳看最近臺灣中部的空氣質量又下降了，」

▲刑事局偵一大隊9日宣布偵破兩起假疫情案，大隊長洪松田說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局接手調查，發現這則疫情謠言貼文最初始散播的帳號為「黃子涛」是境外人頭帳號，且該貼文中的「井蓋」、「一直壓著」等用語都是對岸慣用，研判為對岸惡以網友所為。

但這則假疫情謠言，有部分網友在臉書社群網站轉傳假，警方調取上網資料，依序通知家住新北、桃園、嘉義市的黃男（25歲）、李男（33歲）、孫男（22歲）等3人到案說明，警詢後依違反社維法第63條移送各管轄法院簡易庭裁處。

刑事局呼籲民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署（https://www.cdc.gov.tw）及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，以免影響全國防疫資訊之正確性，觸犯相關法令。

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