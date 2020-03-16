大陸新增16例確診！　12例為「境外輸入」個案　

▲新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛建委最新消息，3月15日0—24時新增確診病例16例，其中12例為境外輸入案例，4例為武漢個案，代表除湖北武漢之外0新增。新增死亡病例14例（湖北14例），新增疑似病例41例。

截至3月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例9898例（其中重症病例3032例），累計治愈出院病例67749例，累計死亡病例3213例，累計報告確診病例80860例，現有疑似病例134例。累計追踪到密切接觸者680462人，尚在醫學觀察的密切接觸者9582人。

湖北新增確診病例4例（武漢4例），新增治愈出院病例816例（武漢752例），新增死亡病例14例（武漢13例），現有確診病例9605例（武漢9150例），其中重症病例2975例（武漢2878例）。累計治愈出院病例55094例（武漢38384例），累計死亡病例3099例（武漢2469例），累計確診病例67798例（武漢50003例）。新增疑似病例2例（武漢2例），現有疑似病例18例（武漢15例）。

3月15日0—24時，新增報告境外輸入確診病例12例（北京4例，廣東4例，上海2例，雲南1例，甘肅1例）。截至3月15日24時，累計報告境外輸入確診病例123例。當日新增治愈出院病例838例，解除醫學觀察的密切接觸者1316人，重症病例減少194例。

累計收到港澳台通報確診病例217例：香港特別行政區148例（出院84例，死亡4例），澳門特別行政區10例（出院10例），台灣59例（出院20例，死亡1例）