川普健康。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普日前出席許多國內外場合,陸續有與會人士(至少2名)傳出新冠肺炎確診,最終他也在壓力下同意接受病毒檢測。白宮醫師14日證實,結果為陰性。

綜合外電報導,白宮新聞秘書格雷沙姆(Stephanie Ann Grisham)指出,在經過總統川普的同意下,釋出以下訊息。13日晚間醫師和川普進行深入討論後,總統同意接受病毒檢測;相隔一天,報告在14日傍晚出爐,「和巴西代表團在海湖莊園(Mar-a-Lago)用餐一星期後,總統並沒有出現任何症狀。」

14日下午,結果出爐前,川普在白宮召開新聞記者會,他告訴記者在進來簡報室之前已經先量過體溫了,「體溫正常」。此前醫師曾說川普並無出現任何症狀,暫時沒有進行病毒檢測的必要,但最後總統還是測了;對此,川普告訴記者,他會同意檢測「只是因為媒體們全都要瘋了(only because the press is going crazy)」。

出稿0730

更新0812