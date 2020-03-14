高雄婦聽網友投資…押房貸200萬匯款　正妹女警接電話戳破騙局

▲許姓婦人遇詐騙打電話問對方如何匯200萬，女警到場將電話接來聽。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄仁武區一名許姓婦人，13日跑進曹公路某銀行告訴行員：「趕緊，我要匯款去做投資賺錢啦!」婦人匯款時還跟對方講電話，讓行員直覺是詐騙手法，勸許婦不要匯錢，並通報警方，女警到場將許婦電話接來聽，對方改口說：「這麼大筆錢，還是多多考慮啦！」，讓行員很錯愕，許婦這才知道遇到了詐騙集團，打消匯款念頭。

▲許姓婦人遇詐騙打電話問對方如何匯200萬，員警到場將電話接來聽，該名網友改口說：「這麼大筆錢，還是考慮一下！」讓行員錯愕，這才讓許婦驚覺遇到詐騙。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，許姓婦人一年前透過網路群組認識李姓網友，最近該網友不斷要許姓婦人加入投資古董，並保證獲利分紅，讓王婦很心動，13日約15時接獲銀行通報，許婦要匯款200萬給台北網友做投資，請警方到場協助。

許婦仍不死心，趕緊回撥給該名網友告狀：「行員不願讓她匯款，喜咩安抓?」由於許婦電話開擴音，行員聽到對方對許婦說：「這是妳的權益，趕快匯款～你要堅持一點！」許婦詢問如何匯款時，女警到場將電話接來聽，該名網友就改口說：「這麼大筆錢，還是要考慮一下！」，讓行員及許婦非常錯愕，這才讓許婦驚覺遇到詐騙，接過電話：「警察好心怕我被騙啦! 我不會匯款了!」

鳳山分局呼籲，詐欺集團常以「網路交友」手法進行詐財，民眾若遇詐騙切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」查證，並撥打165或找警察至現場求證，才能避免陷入詐騙陷阱。

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