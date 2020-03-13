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台南學甲慈濟宮配合防疫　宣布清明不開放進入靈骨寶塔僅供場外祭拜

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▲台南市學甲慈濟宮董事長王文宗，將在清明節期間提供「線上祭拜」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲慈濟宮董事長王文宗，將在清明節期間提供「線上祭拜」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人學甲慈濟宮董事長王文宗，13日配合學甲區公所召集13里長加強防疫措施，宣布3月節及清明節連續假期，不開放進入靈骨寶塔僅供場外祭拜，並且將在清明節期間提供「線上祭拜」，以分區分流方式，王文宗與學甲區長邱志榮都呼籲大家配合，共體時艱。

▲台南市學甲慈濟宮董事長王文宗，將在清明節期間提供「線上祭拜」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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慈濟宮董事長王文宗說，清明節為國人慎終追遠掃墓祭祖之重要節日，今年又適逢連續假期，以慈濟宮納骨塔已進塔之數量，1樓為9200餘塔位，2樓3600餘塔位，合計已進塔數量為12800個塔位，預計清明連續假期期間，每日湧現掃墓祭祖人數，最高將可達1萬餘人。

▲台南市學甲慈濟宮董事長王文宗，將在清明節期間提供「線上祭拜」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區長邱志榮表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎），台南市政府已經核定方案如下：（一）清明節祭祀法會活動取消，延至擇適當時間、方式辦理。（二）請各管理機關加強宣導分區、分時、分流祭祀人潮。（三）為降低群眾感染，清明連假不開放入塔祭拜。（四）為避免密閉空間近距離傳播，不提供清明接駁車。

▲台南市學甲慈濟宮董事長王文宗，將在清明節期間提供「線上祭拜」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

慈濟宮為配合市政府相關防疫政策，本著防疫人人有責之理念，13日上午9時在慈濟宮廟前廣場說明相關措施，民政局主任秘書陳仲杰列席指導，並邀請轄區民意代表、里長蒞臨會場詳細說明防疫措施，以降低民眾感染嚴重特殊傳染性肺炎之風險。

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