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白色情人節DIY香蕉巧克力餅乾　農委會上演「餓作劇之吻」：手殘也別擔心

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▲▼ 白色情人節DIY告白餅乾 。（圖／翻攝農委會臉書）

▲白色情人節DIY告白餅乾 。（圖／翻攝農委會臉書）

記者崔至雲／台北報導

今天是「白色情人節」，農委會應景的在臉書粉專放上「告白成功手作香蕉巧克力餅」，簡單幾個步驟，就完成了告白的最佳禮物。農委會小編更強調，「還有要記得選用國產香蕉！超甜超好吃喔！」

農委會小編今在臉書上放上幾個畫作，更將故事改編成之前火紅的台劇「惡作劇之吻」。小編鼓勵民眾，「連F班的湘琴都能追到A班的直樹，你們也可以！白色情人節有戀人的沒戀人的就靠今天了，超好吃手作香蕉巧克力餅乾，小編教你做啦！手殘派也別擔心，輕鬆幾個步驟好吃餅乾就完成囉！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 白色情人節DIY告白餅乾 。（圖／翻攝農委會臉書）

▲▼告白餅乾所需材料。（圖／翻攝農委會臉書）

▲▼ 白色情人節DIY告白餅乾 。（圖／翻攝農委會臉書）

小編說，「告白成功手作香蕉巧克力餅」除了基本的低筋麵粉、蛋白、奶油、糖粉等材料外，最重要的是要使用國產香蕉，將材料拌勻後，就可以擠成想要的形狀，將烤箱調製100至150度烤5到8分鐘後，再將奶油、巧克力、香蕉，塗抹至兩片餅乾中間成夾心餅乾，成品就大功告成了。

白色情人節，源於日本，訂於3月14日。在日本，通常欲告白的女方會在情人節的時候送禮給心儀的對象，而收到禮物的一方，則會在3月14日回禮並告訴女方自己的心意。許多國家因商業行銷也有類似的習俗。

▲▼ 白色情人節DIY告白餅乾 。（圖／翻攝農委會臉書）

▲告白成功手作香蕉巧克力餅。（圖／翻攝農委會臉書）
 

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