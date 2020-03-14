抗疫戰受國際關注！唐鳳「解危之舉」吸讚聲　台人一看反擔憂：別造神

▲政務委員唐鳳近日受到許多關注。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）全球擴散，台灣的防疫政策受到國際關注，「口罩地圖」更讓幕後推手「IT大臣」唐鳳紅到登上日媒。日前口罩實名制2.0上線，但才剛開放就大當機，唐鳳馬上出手處理，順利讓20萬人利用網路預購口罩，解危之舉再次引發讚聲。但就有人指出，這樣「造神」對唐鳳來說不見得是好事。

口罩實名制2.0日前上線，但一開始因為APP湧入大量使用者，結果造成大當機、程式閃退、不能連線等問題。行政院政委唐鳳馬上進行處理，順利抓出關鍵問題，加大了後端平台網路流量，成功解決問題，讓民眾用網路買到口罩。

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唐鳳解危之舉則是吸引媒體、網友盛讚，話題被轉PO到PTT的Gossiping板上，就有不少人認為這樣對唐鳳不見得是好事，「這不用唐鳳來處理吧？工程師也知道問題在哪」、「不要造神，對唐鳳不是好事」、「是為了捧而捧還怎樣，這種小事一般工程師都做得出來。」

還有網友則說，「不否認唐鳳的付出，但最近真的造神過度了」、「蠻欣賞唐鳳的，但不希望媒體過度報導他，適當稱讚反而更好」、「哀！唐鳳很厲害，但文中說的就是一般維運，拜託不要害唐鳳來成就你們自己」、「推……但不需要造神……這是他的專業」、「有做事有推啊！不用造神。」

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